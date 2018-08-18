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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15801581158215831584>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 16:15

  flyman написав:Серж перетворився в Шарікова - отнять і подєліть


потому что Вы, как и почти все на форуме - купили что-то из бетона в буремнi 2015-2017 года, а Серж нет, хотя мы его и упрашивали.....
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в нас великий бізнес не те що податків не платить, йому ще доплачують...ті ж аграрії... тільки не дрібні фермери отримують допому, як пиши Трибеки, а всякі яєчні королі і ріпакові принци.

єх якщо би ще доплачували збірникам полуниці та яблук у РП то була би повна лафа :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 16:21

  investorkiev написав:
  flyman написав:Серж перетворився в Шарікова - отнять і подєліть


потому что Вы, как и почти все на форуме - купили что-то из бетона в буремнi 2015-2017 года, а Серж нет, хотя мы его и упрашивали.....

думаю -ИКа нужно отправить на малую родину "отнимать и делить" и потом уже когда обустроит там все заипок мы киевские "лендлорды-понаехи" подумем давать ему столичную прописку или отправить за 101й километр... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 16:33

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав: Цена метра навостроя-26000.

....то ли кто-то зажр@лся


Серж, простите, но похоже что это вы зажр@лись.

По 26000 грн/метр я ни разу в жизни ни одной квартиры не покупал.

надо было покупать как Вы, на Крушельницкой? по 15000? голосовали монетой за откровенное фуфло в непригодном для жизни месте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 17:01

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:
  Serg-ik написав: Цена метра навостроя-26000.

....то ли кто-то зажр@лся


Серж, простите, но похоже что это вы зажр@лись.

По 26000 грн/метр я ни разу в жизни ни одной квартиры не покупал.

надо было покупать как Вы, на Крушельницкой? по 15000? голосовали монетой за откровенное фуфло в непригодном для жизни месте?

Серж, таке враження, що ви збираєтеся з квартри зробити "родовое поместье".
В такоаму разі купуйте хату десь біля Берєзані, і жівіть довго та щасливо.
А розглядати в Києві квартиру що раз і на все життя, це якийсь фетиш.
Купили би Крушу в 2015, а в 2019 продали і взяли би щось ліпше на вашу думку,
а так скіглите на пачці Грантів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:38

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Я недавно писал про знакомого, который купил штук 8 квартир под аренду.
Далее - что он будет делать с полученной арендной платой? ......потратит на репетиторов для своих детей (даст работу украинским учителям), пойдет в ресторан в Киеве (даст работу киевскому ресторатору и персоналу), пойдет лечиться в киевскую клинику, заправится на киевской заправке, купит вещь киевского модельера, пойдет в киевский театр.. вы что, реально этого не понимаете? Что лендлорд выступает катализатором большого участка экономики.

История о том, как одна семья паразитирует на 8 семьях, которые от всего вышеуказанного вынуждены отказаться из-за оплаты аренды

Серж, этим зажравшимся котам нас, простых арендаторов, каждый месяц вынужденных слушать их нытье "где деньги?" - не понять. Для Трибеки у меня есть только два слова: "Гражданская конфискация".
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека, тролля нас, бесправных арендаторов, своими параллелями с малым бизнесом, рассказывая про какие-то секции и кружки для деток лендлорда, забывает сказать, что эти секции и кружки деткам лендлорда оплачивают за счет экономии на еде деткам арендатора (про кружки и секции я вообще молчу - не ходят дети арендаторов ни на какие кружки и секции).
Интересно, сколько мы это еще будем терпеть? Нас же, арендаторов, больше. Предлагаю флешмоб: все, дружно, перестаем платить арендную плату с сентября. Заканчиваем флешмоб при условии снижения арендной платы на 25%.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:54

  airmax78 написав:Трибека, тролля нас, бесправных арендаторов, своими параллелями с малым бизнесом, рассказывая про какие-то секции и кружки для деток лендлорда, забывает сказать, что эти секции и кружки деткам лендлорда оплачивают за счет экономии на еде деткам арендатора (про кружки и секции я вообще молчу - не ходят дети арендаторов ни на какие кружки и секции).
Интересно, сколько мы это еще будем терпеть? Нас же, арендаторов, больше. Предлагаю флешмоб: все, дружно, перестаем платить арендную плату с сентября. Заканчиваем флешмоб при условии снижения арендной платы на 25%.

Я б таким орендарям дверні вічка в очі вкручував.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 20:18

.... по слідах Ейрмакса)))

... а от справді - хто як вирішує проблеми, коли орендар тупо не платить і не збирається?
1) - приходите з крутими/міцними колегами і викидуєте орендаря разом з його речами з квартири по сходах вниз? :)
2) - викликаєте поліцію?
3) - ваш варіант?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 20:26

  Долярчик написав:... а от справді - хто як вирішує проблеми, коли орендар тупо не платить і не збирається?
1) - приходите з крутими/міцними колегами і викидуєте орендаря разом з його речами з квартири по сходах вниз? :)
2) - викликаєте поліцію?
3) - ваш варіант?


сразу отключаешь все что можно: интернет, электричество, воду.

квартирант выходит из квартиры посмотреть что случилось - ты заскакиваешь внутрь квартиры и закрываешься изнутри.
пусть теперь неплательщик в семейных трусах и майке побегает по МОПам и поумаляет тебя взять его грязные деньги )))

ЗЫ: с собой нужно иметь рюкзачок, в котором будут бутерброды, можно пару вареных яиц, огурцы-помидоры, соль в маленькой походной солонке, две бутылки по 1.5 л моршинской, заряженный павербанк и телефон с безлимитным 3g, рулон туалетной бумаги.
investorkiev
 
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