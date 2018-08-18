потому что Вы, как и почти все на форуме - купили что-то из бетона в буремнi 2015-2017 года, а Серж нет, хотя мы его и упрашивали.....
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Додано: Нед 01 вер, 2019 16:15
Додано: Нед 01 вер, 2019 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
єх якщо би ще доплачували збірникам полуниці та яблук у РП то була би повна лафа
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 вер, 2019 16:21
думаю -ИКа нужно отправить на малую родину "отнимать и делить" и потом уже когда обустроит там все заипок мы киевские "лендлорды-понаехи" подумем давать ему столичную прописку или отправить за 101й километр...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 01 вер, 2019 16:33
надо было покупать как Вы, на Крушельницкой? по 15000? голосовали монетой за откровенное фуфло в непригодном для жизни месте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 01 вер, 2019 17:01
Серж, таке враження, що ви збираєтеся з квартри зробити "родовое поместье".
В такоаму разі купуйте хату десь біля Берєзані, і жівіть довго та щасливо.
А розглядати в Києві квартиру що раз і на все життя, це якийсь фетиш.
Купили би Крушу в 2015, а в 2019 продали і взяли би щось ліпше на вашу думку,
а так скіглите на пачці Грантів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 вер, 2019 18:38
Серж, этим зажравшимся котам нас, простых арендаторов, каждый месяц вынужденных слушать их нытье "где деньги?" - не понять. Для Трибеки у меня есть только два слова: "Гражданская конфискация".
Додано: Нед 01 вер, 2019 18:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека, тролля нас, бесправных арендаторов, своими параллелями с малым бизнесом, рассказывая про какие-то секции и кружки для деток лендлорда, забывает сказать, что эти секции и кружки деткам лендлорда оплачивают за счет экономии на еде деткам арендатора (про кружки и секции я вообще молчу - не ходят дети арендаторов ни на какие кружки и секции).
Интересно, сколько мы это еще будем терпеть? Нас же, арендаторов, больше. Предлагаю флешмоб: все, дружно, перестаем платить арендную плату с сентября. Заканчиваем флешмоб при условии снижения арендной платы на 25%.
Додано: Нед 01 вер, 2019 19:54
Я б таким орендарям дверні вічка в очі вкручував.
Додано: Нед 01 вер, 2019 20:18
.... по слідах Ейрмакса)))
... а от справді - хто як вирішує проблеми, коли орендар тупо не платить і не збирається?
1) - приходите з крутими/міцними колегами і викидуєте орендаря разом з його речами з квартири по сходах вниз?
2) - викликаєте поліцію?
3) - ваш варіант?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 01 вер, 2019 20:26
сразу отключаешь все что можно: интернет, электричество, воду.
квартирант выходит из квартиры посмотреть что случилось - ты заскакиваешь внутрь квартиры и закрываешься изнутри.
пусть теперь неплательщик в семейных трусах и майке побегает по МОПам и поумаляет тебя взять его грязные деньги )))
ЗЫ: с собой нужно иметь рюкзачок, в котором будут бутерброды, можно пару вареных яиц, огурцы-помидоры, соль в маленькой походной солонке, две бутылки по 1.5 л моршинской, заряженный павербанк и телефон с безлимитным 3g, рулон туалетной бумаги.
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