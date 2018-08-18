Додано: Нед 01 вер, 2019 18:52

Трибека, тролля нас, бесправных арендаторов, своими параллелями с малым бизнесом, рассказывая про какие-то секции и кружки для деток лендлорда, забывает сказать, что эти секции и кружки деткам лендлорда оплачивают за счет экономии на еде деткам арендатора (про кружки и секции я вообще молчу - не ходят дети арендаторов ни на какие кружки и секции).

Интересно, сколько мы это еще будем терпеть? Нас же, арендаторов, больше. Предлагаю флешмоб: все, дружно, перестаем платить арендную плату с сентября. Заканчиваем флешмоб при условии снижения арендной платы на 25%.