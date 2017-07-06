Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Трибека, тролля нас, бесправных арендаторов, своими параллелями с малым бизнесом, рассказывая про какие-то секции и кружки для деток лендлорда, забывает сказать, что эти секции и кружки деткам лендлорда оплачивают за счет экономии на еде деткам арендатора (про кружки и секции я вообще молчу - не ходят дети арендаторов ни на какие кружки и секции). Интересно, сколько мы это еще будем терпеть? Нас же, арендаторов, больше. Предлагаю флешмоб: все, дружно, перестаем платить арендную плату с сентября. Заканчиваем флешмоб при условии снижения арендной платы на 25%.
Я б таким орендарям дверні вічка в очі вкручував.
Вообще не удивили. Как писал старина Маркс: "Нет такого преступления, на которое бы не пошел лендлорд ради своих 16% годовых".
Долярчик написав:... а от справді - хто як вирішує проблеми, коли орендар тупо не платить і не збирається? 1) - приходите з крутими/міцними колегами і викидуєте орендаря разом з його речами з квартири по сходах вниз? 2) - викликаєте поліцію? 3) - ваш варіант?
сразу отключаешь все что можно: интернет, электричество, воду.
квартирант выходит из квартиры посмотреть что случилось - ты заскакиваешь внутрь квартиры и закрываешься изнутри. пусть теперь неплательщик в семейных трусах и майке побегает по МОПам и поумаляет тебя взять его грязные деньги )))
ЗЫ: с собой нужно иметь рюкзачок, в котором будут бутерброды, можно пару вареных яиц, огурцы-помидоры, соль в маленькой походной солонке, две бутылки по 1.5 л моршинской, заряженный павербанк и телефон с безлимитным 3g, рулон туалетной бумаги.
jj1981ua написав:я мелкий предприниматель, деятельность которого приносит стране 10т уе валютной выручки в мес
можно поподробнее?
у меня сайты MFA (погуглите если не знаете), рядом с программированием можно сказать.
investorkiev написав:вот не ожидал от вас такого примитива. Вы вообще в курсе, что сейчас в мире царит "экономика услуг"? Что самые крупные компании в мире (фейсбук, гугл, майкрософт, амазон, да даже эпл) - это компании, производящие услуги?
лендлорд тоже производит услуги. Дает понаехам стратегически важную услугу - не спать под забором в картонной коробке.
Я недавно писал про знакомого, который купил штук 8 квартир под аренду. Он сдал на это около 400 тыс дол денег. Сравните со своей выручкой в 10куе/мес. Он единоразово сделал вашу выручку за 4 года.
Далее - он дал и еще даст работу десяткам людей, завязанных на строительстве и ремонте.
Далее - он мог эти бабки вывести за границу и мантрить на тотальный пипец тут, но не стал - наоборот - он теперь кровно заинтересован в процветании страны Украина (а не какой-то другой) - и это будет проявляться во всем - начиная от осознанного и взвешенного голосования за депутатов как ВР так и Киевсовета и т.д.
Далее - что он будет делать с полученной арендной платой? Он не купит яхту в Монако, как сделал любой олигарх (которые кстати получают миллиарды из бюджета - что Косюк, что Ахметов), а потратит на репетиторов для своих детей (даст работу украинским учителям), пойдет в ресторан в Киеве (даст работу киевскому ресторатору и персоналу), пойдет лечиться в киевскую клинику, заправится на киевской заправке, купит вещь киевского модельера, пойдет в киевский театр.. вы что, реально этого не понимаете? Что лендлорд выступает катализатором большого участка экономики.
Вот например если бы он вложил 400 куе в акции эпла - это было бы лучше для Украины или хуже? да/нет?
вы очень примитивны. вас послушать так любой чиновник-коррупционер (не олигарх, а небольшой чиновник) - это благо для экономики, т.к. то, что он "наколядовал" он потратит в Украине. реально ничего не понимаете вы, по крайней мере в макроэкономике. и про экономику услуг - перечисленные вами американские конторы по своей сути - денежные пылесосы (со всего мира они качают бабло внутрь страны, хотя гугл в Ирландию, + вечные мутки но тут не об этом). И услуги занимают оч большую долю в развитых странах, но это все базируется на реальном производстве товаров. а не просто услуги. тем более услуги фейсбука или гугла и услуги вашего знакомого - не одно и то же. Они собирают деньги рекламодателей с разных стран и показывают рекламу на своих сайтах (или своих партнеров), а что сделал ваш знакомый - купил квартиры и сдает? мягко говоря не одно и то же. представьте, что владельцы этих квартир не продали, а сами сдали в аренду - что потеряла страна в плане экономики без этих сделок? НИЧЕГО! И получается от его "инвестиций" никакого эффекта для страны? именно так. а вот мои деньги - это то, чего в этой стране не было, но пришло извне (по сути я создал информационный продукт и продал его за границу) и будет потрачено тут - на порядок лучше для страны. в чем-то есть параллель с нашими заробитчанами, но только вот внутри страны (будь у власти не грантоеды или олигархи) они бы создали более высокую добавленную стоимость чем 500-700 евро в мес. но увы...
знаете значение слова "бред" - вот это он у вас полным потоком. вот такие "экономисты" у нас и в правительстве. ваш знакомый заплатил эти деньги кому? застройщикам, которые на этом заработали (+куча всяких поставщиков что-то заработали, кстати не факт, что все они местные и заплатят налоги и тд). и все бы ничего, но наши лендлорды не ради сдачи только берут, а с надеждой на взлет цен и спекулятивную прибыль. иначе при стабильных ценах - этот бизнес - г..но. в нормальных странах и городах (например, Берлин - погуглите об этом), лендлордов, которые мешают ценами развитию страны или города ставят раком. а у нас это не выгодно кому? - строительным конторам, которые корни пустили во всю во власть. лендлорды - зло. на них не может базироваться экономика.
ну и наконец - чтоб вы поняли, я за строительство (это же тоже часть ввп) - без него никак, я против пирамид и искусственных дорожаев - от этого выигрывают единицы, а проигрывают миллионы и экономика страны и города.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 01 вер, 2019 21:50, всього редагувалось 5 разів.
airmax78 написав:Трибека, тролля нас, бесправных арендаторов, своими параллелями с малым бизнесом, рассказывая про какие-то секции и кружки для деток лендлорда, забывает сказать, что эти секции и кружки деткам лендлорда оплачивают за счет экономии на еде деткам арендатора (про кружки и секции я вообще молчу - не ходят дети арендаторов ни на какие кружки и секции). Интересно, сколько мы это еще будем терпеть? Нас же, арендаторов, больше. Предлагаю флешмоб: все, дружно, перестаем платить арендную плату с сентября. Заканчиваем флешмоб при условии снижения арендной платы на 25%.
Я б таким орендарям дверні вічка в очі вкручував.
Вообще не удивили. Как писал старина Маркс: "Нет такого преступления, на которое бы не пошел лендлорд ради своих 16% годовых".
Його вірний послідовник з поганялами Тулін, Старік, Ільїн, Шкурка та іншими, від народження Вовка Ульянофф, пізніше у політиці - Лєнін, який більшість свого політичного життя орендував то камеру у буцигарні, то ізбу у Шушенському, то квартири і вілли у Швейцарії та Італії, залишив нащадкам безсмертну фразу: "Всякий лэндлорд только тогда чего-нибудь стОит, если он умеет защищаться".
РАДИКАЛЬНЫЕ СТРАСТИ ПО РТУТИ ДЛЯ ПРОСТАКОВ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ПИРАМИДА УКРБУД
Нежная дружба Кличко со столичными застройщиками вообще и Максимом Микитасем в частности начала развиваться семимильными шагами с приходом бывшего спортсмена к управлению Киевом. Для тех кто не в курсе: есть такая частная строительная пирамида маскирующаяся под брендом "державна" - Укрбуд. Платить аренду она она не любит, любит строить в промзонах. Половина внесенных инвесторами денег - выводится(читай- воруется). Поэтому пирамида растет, для денег на стройку открываются новые стройки и везде реклама, деньги на рекламу тратятся космические. На достройку объектов их нет, они -замораживаются Но ситуация с застройкой завода Радикал - поистине поражает цинизмом. Неформально застройку у М.Лесная Микитась с Кличко согласовали между собой вероятно, еще в 2015 г. И тут обществу решили резко напомнить и запугать проблемой ртути. 5 марта 2016: «Ртутный Чернобыль в столице. Почти четыре гектара бывшего завода "Радикал" до сих пор представляют опасность : https://ru.tsn.ua/kyiv/pochti-chetyre-g ... 91242.html сентябрь 2016 года: Киевсовет обратился в Кабмин с требованием осуществить демеркуризацию столичного завода "Радикал" https://rian.com.ua/analytics/20170707/1025622323.html Какие благородные помыслы! Взять в бюджете Украины деньги для чего, для спасения киевлян? Нет, для повышения цен и продаж стройки бизнес-партнера мера! И смотрите, какие люди из Голливуда были привлечены для запугивания этих самых киевлян: 6 июля 2017: "Экологическая катастрофа в Киеве: содержание ртути в воздухе над столичным "Радикал" превышает норму в 30 раз Об этом 6 июля заявил представитель Держпродспоживслужбы Дмитрий Байраченко во время совместного брифинга с главой фракции "Объединение "Самопомич"– Киев Сергеем Гусовским и депутатом Анной Сандаловой"... А как думаете, на ЧТО собиралась Кличко и К потратить выделенные из бюджета всех киевлян 4,5 млн грв, на решение ртутных проблем? Они и не собирались заниматься демеркуризацией! По словам зампредседателя КГГА Петра Пантелеева "4,5 млн потратят на … вывоз хлороорганических соединений, а также на корректировку технико-экономического обоснования демеркуризации промышленной площадки завода" . https://rian.com.ua/analytics/20170707/1025622323.html
Кабмин дурных денег на демеркуризацию не дал. Казалось бы сильно озабоченный здоровьем киевлян Кличко должен был бы наложить мораторий на застройку вблизи "Ртутного Чернобыля". НУ НЕ СТАНОВИТСЯ ДАЖЕ ПОСЛЕ ОЧИСТОК ТАКИЕ ОПАСНЫЕ ПРОМЗОНЫ ЖИЛЫМИ! А ЕСЛИ ДЕМЕРКУРИЗАЦИЮ НЕ ПРОВОДИЛИ??? НО уже в конце 2017 симбиоз продажной власти и нахрапистых застройщиков выдал: "Власти Киева разрешили строительство жилья у заброшенного ртутного завода “Радикал”. В КГГА выдали градостроительные условия и ограничения для строительства ЖК на ул. Магнитогорская, 5. Дома разрешили построить не просто в промышленной зоне, а на расстоянии 110 метров от территории завода "Радикал" и 380 (!) метров от электролизного цеха." Но мухлеж продолжается и тут ЖК Urban Park возводится по адресу стройплощадки — ул. Магнитогорская, 5, но на самом деле новостройка расположена в стороне от Магнитогорской, в условном квадрате между улицами Попудренко, Беломорской, Мурманской и Красноткацкой. Здесь на участке 13,98 га (в 380 м от электролизного цеха завода - эпицентра ртутного загрязнения) будет возведет комплекс из десяти(!) 25-этажных домов c собственной инфраструктурой.
jj1981ua написав:я мелкий предприниматель, деятельность которого приносит стране 10т уе валютной выручки в мес
можно поподробнее?
у меня сайты MFA (погуглите если не знаете), рядом с программированием можно сказать.
investorkiev написав:вот не ожидал от вас такого примитива. Вы вообще в курсе, что сейчас в мире царит "экономика услуг"? Что самые крупные компании в мире (фейсбук, гугл, майкрософт, амазон, да даже эпл) - это компании, производящие услуги?
лендлорд тоже производит услуги. Дает понаехам стратегически важную услугу - не спать под забором в картонной коробке. ... Вот например если бы он вложил 400 куе в акции эпла - это было бы лучше для Украины или хуже? да/нет?
а что сделал ваш знакомый - купил квартиры и сдает? мягко говоря не одно и то же. представьте, что владельцы этих квартир не продали, а сами сдали в аренду - что потеряла страна в плане экономики без этих сделок? НИЧЕГО!
вот не сделали вы ваш сайт - так сделал его какой-нибудь Джон из Бангладеша. Что потеряла глобальная экономика? НИЧЕГО.
Только лендлорды дают возможность разным сайтописакам делать это в комфорте, а не под мостом в картонной коробке. Так же как врачи лечат, учителя - учат детей, тренера - тренеруют и т.д.
А учитывая мультипликатор, то вложения в строительство на порядок больше, чем от всяких писак-аутсорсеров.
Вот стриптизерша, по вашему - какая от нее польза экономике? Какой она создает добавочный продукт?
А по моему - если она продуцирует услуги, за которые готовы платить потребители - то уже все ок, экономика работает.
Долго не понимал - что такое совок в голове - так вот же он, у вас - отнять и поделить.
ОК, а если бы знакомый купил не 8 квартир, а помещение под магазин и сдал в аренду - это как, полезно? А если бы купил склад и сдал "Нашей Рябе"?
тот ваш объект в ж*** ж*** навсегда, Варшавский 15 минут на метро до Золотых Ворот и 20 до Палац Спорта
Дальше от центра, цивилизации. Киев так устроен, что все утром едут в сторону цента, а вечером обратно. Или я ошибаюсь? Метро еще нет. Когда будет-не известно. Если Новомостицкий в ж**** ж**** навсегда, то комплекс от КГС, что стоит за ним, еще дальше))))
Цивилизации не только в центре, вокруг Ретровиля будет свой локальный центр притяжения, со СпортЛАйфон с басейнами и всем чем угодно. Метро в 2021году.
А КГС, что стоит за ним, да, там место - тройная ж
investorkiev написав:вот не сделали вы ваш сайт - так сделал его какой-нибудь Джон из Бангладеша. Что потеряла глобальная экономика? НИЧЕГО.
верно, в глобальном смысле разницы нет. есть разница для Украины и для Бангладеша.
investorkiev написав:Только лендлорды дают возможность разным сайтописакам делать это в комфорте, а не под мостом в картонной коробке. Так же как врачи лечат, учителя - учат детей, тренера - тренеруют и т.д.
нет, сайтописакам (я, кстати, не прогер) дает такую возможность гугл. а лендлорды в вашем случае - это случайные люди, которые во время бешеного дорожая нажились, иногда случайно. "успех не всегда спутник интеллекта" - это явно о вас. что нужно покурить, чтобы такое написать? лендлорды дают возможность... и как без них ссср ракеты в космос запускал?
investorkiev написав:А учитывая мультипликатор, то вложения в строительство на порядок больше, чем от всяких писак-аутсорсеров.
кажется, вы несете бред - мультипликатор - это не рост цены в разы. и в данном случае его нет - большая часть денег от космических цен оседает не в этой стране.
investorkiev написав:Вот стриптизерша, по вашему - какая от нее польза экономике? Какой она создает добавочный продукт?
А по моему - если она продуцирует услуги, за которые готовы платить потребители - то уже все ок, экономика работает.
знаете - это хороший пример. он четко показывает ваш уровень понимания экономики) он такой же как вклад стриптизерши в ввп)
investorkiev написав:Долго не понимал - что такое совок в голове - так вот же он, у вас - отнять и поделить.
ни у кого ничего отнимать нельзя - это путь в никуда. цены нужно устаканить и бороться со скачками.
investorkiev написав:ОК, а если бы знакомый купил не 8 квартир, а помещение под магазин и сдал в аренду - это как, полезно? А если бы купил склад и сдал "Нашей Рябе"?
да никакой разницы - он не участвует в ввп и что он там купил и сдает - не важно. предыдущие владельцы недвиги могли бы и сами здавать - ввп ничего не потеряет. это прокладка, не более. и вы так любите рассуждать о том, что добрый лендлорд потратит деньги на репетитора или еще куда-то в этой стране. я не против, но если бы цены были раза в 2 ниже на аренду (а значит и продажные ниже) - сколько бы денег арендаторы потратили и на что? это не самые богатые люди и потратили бы в этой стране на товары первой необходимости. страна бы не проиграла - проиграли бы лендлоры, а выиграли все остальные.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 01 вер, 2019 23:36, всього редагувалось 1 раз.