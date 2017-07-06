Додано: Нед 01 вер, 2019 20:58

Прохожий написав: jj1981ua написав: я мелкий предприниматель, деятельность которого приносит стране 10т уе валютной выручки в мес я мелкий предприниматель, деятельность которого приносит стране 10т уе валютной выручки в мес

можно поподробнее? можно поподробнее?

investorkiev написав: вот не ожидал от вас такого примитива. Вы вообще в курсе, что сейчас в мире царит "экономика услуг"? Что самые крупные компании в мире (фейсбук, гугл, майкрософт, амазон, да даже эпл) - это компании, производящие услуги?



лендлорд тоже производит услуги. Дает понаехам стратегически важную услугу - не спать под забором в картонной коробке.



Я недавно писал про знакомого, который купил штук 8 квартир под аренду. Он сдал на это около 400 тыс дол денег. Сравните со своей выручкой в 10куе/мес. Он единоразово сделал вашу выручку за 4 года.



Далее - он дал и еще даст работу десяткам людей, завязанных на строительстве и ремонте.



Далее - он мог эти бабки вывести за границу и мантрить на тотальный пипец тут, но не стал - наоборот - он теперь кровно заинтересован в процветании страны Украина (а не какой-то другой) - и это будет проявляться во всем - начиная от осознанного и взвешенного голосования за депутатов как ВР так и Киевсовета и т.д.



Далее - что он будет делать с полученной арендной платой? Он не купит яхту в Монако, как сделал любой олигарх (которые кстати получают миллиарды из бюджета - что Косюк, что Ахметов), а потратит на репетиторов для своих детей (даст работу украинским учителям), пойдет в ресторан в Киеве (даст работу киевскому ресторатору и персоналу), пойдет лечиться в киевскую клинику, заправится на киевской заправке, купит вещь киевского модельера, пойдет в киевский театр.. вы что, реально этого не понимаете? Что лендлорд выступает катализатором большого участка экономики.



Вот например если бы он вложил 400 куе в акции эпла - это было бы лучше для Украины или хуже? да/нет? вот не ожидал от вас такого примитива. Вы вообще в курсе, что сейчас в мире царит "экономика услуг"? Что самые крупные компании в мире (фейсбук, гугл, майкрософт, амазон, да даже эпл) - это компании, производящие услуги?лендлорд тоже производит услуги. Дает понаехам стратегически важную услугу - не спать под забором в картонной коробке.Я недавно писал про знакомого, который купил штук 8 квартир под аренду. Он сдал на это около 400 тыс дол денег. Сравните со своей выручкой в 10куе/мес. Он единоразово сделал вашу выручку за 4 года.Далее - он дал и еще даст работу десяткам людей, завязанных на строительстве и ремонте.Далее - он мог эти бабки вывести за границу и мантрить на тотальный пипец тут, но не стал - наоборот - он теперь кровно заинтересован в процветании страны Украина (а не какой-то другой) - и это будет проявляться во всем - начиная от осознанного и взвешенного голосования за депутатов как ВР так и Киевсовета и т.д.Далее - что он будет делать с полученной арендной платой? Он не купит яхту в Монако, как сделал любой олигарх (которые кстати получают миллиарды из бюджета - что Косюк, что Ахметов), а потратит на репетиторов для своих детей (даст работу украинским учителям), пойдет в ресторан в Киеве (даст работу киевскому ресторатору и персоналу), пойдет лечиться в киевскую клинику, заправится на киевской заправке, купит вещь киевского модельера, пойдет в киевский театр.. вы что, реально этого не понимаете? Что лендлорд выступает катализатором большого участка экономики.Вот например если бы он вложил 400 куе в акции эпла - это было бы лучше для Украины или хуже? да/нет?

[url][/url]у меня сайты MFA (погуглите если не знаете), рядом с программированием можно сказать.вы очень примитивны. вас послушать так любой чиновник-коррупционер (не олигарх, а небольшой чиновник) - это благо для экономики, т.к. то, что он "наколядовал" он потратит в Украине. реально ничего не понимаете вы, по крайней мере в макроэкономике.и про экономику услуг - перечисленные вами американские конторы по своей сути - денежные пылесосы (со всего мира они качают бабло внутрь страны, хотя гугл в Ирландию, + вечные мутки но тут не об этом). И услуги занимают оч большую долю в развитых странах, но это все базируется на реальном производстве товаров. а не просто услуги. тем более услуги фейсбука или гугла и услуги вашего знакомого - не одно и то же. Они собирают деньги рекламодателей с разных стран и показывают рекламу на своих сайтах (или своих партнеров), а что сделал ваш знакомый - купил квартиры и сдает? мягко говоря не одно и то же. представьте, что владельцы этих квартир не продали, а сами сдали в аренду - что потеряла страна в плане экономики без этих сделок? НИЧЕГО!И получается от его "инвестиций" никакого эффекта для страны? именно так.а вот мои деньги - это то, чего в этой стране не было, но пришло извне (по сути я создал информационный продукт и продал его за границу) и будет потрачено тут - на порядок лучше для страны. в чем-то есть параллель с нашими заробитчанами, но только вот внутри страны (будь у власти не грантоеды или олигархи) они бы создали более высокую добавленную стоимость чем 500-700 евро в мес. но увы...знаете значение слова "бред" - вот это он у вас полным потоком.вот такие "экономисты" у нас и в правительстве.ваш знакомый заплатил эти деньги кому? застройщикам, которые на этом заработали (+куча всяких поставщиков что-то заработали, кстати не факт, что все они местные и заплатят налоги и тд). и все бы ничего, но наши лендлорды не ради сдачи только берут, а с надеждой на взлет цен и спекулятивную прибыль. иначе при стабильных ценах - этот бизнес - г..но.в нормальных странах и городах (например, Берлин - погуглите об этом), лендлордов, которые мешают ценами развитию страны или города ставят раком. а у нас это не выгодно кому? - строительным конторам, которые корни пустили во всю во власть.лендлорды - зло. на них не может базироваться экономика.ну и наконец - чтоб вы поняли, я за строительство (это же тоже часть ввп) - без него никак, я против пирамид и искусственных дорожаев - от этого выигрывают единицы, а проигрывают миллионы и экономика страны и города.