Додано: Нед 01 вер, 2019 23:42

investorkiev написав: jj1981ua написав: лендлорды дают возможность...

и как без них ссср ракеты в космос запускал?

лендлорды дают возможность...и как без них ссср ракеты в космос запускал?



без лендлордов в СССР запускатели ракет жили по 3 поколения в хрущевской двушке на 42 кв.метрах.



на сим дискусию с вами подолжать смысла не вижу.



Желаю чтобы ваше сайтописание тоже "государство ограничило и контролировало", посмотрим как вы тогда запоете... без лендлордов в СССР запускатели ракет жили по 3 поколения в хрущевской двушке на 42 кв.метрах.на сим дискусию с вами подолжать смысла не вижу.Желаю чтобы ваше сайтописание тоже "государство ограничило и контролировало", посмотрим как вы тогда запоете...

без лендлордов... тут кто-то просто тупит - лендлорды это прокладка! с ними или без них - нет разницы. строят строители, если на то пошло.а на счет ограничений - ну это видимо обычная жаба. и я, кстати, готов поспорить что в разы плачу больше стране, чем лендлорды, которые в 99% случаях не платят налоги. разница между нами очевидна). вы хотите ничего не делать и жить за счет вечного дорожая (и пох что вся страна в ж..., главное чтоб метр рос в цене).кстати, вот вам причина любви лендлордов к пете шоколадному - при нем вся страна приперлась в Киев (ну жить так хорошо стало в регионах) и цены взлетели. вот только всей стране это не понравилось и петя пнх.