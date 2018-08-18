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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 вер, 2019 23:32
jj1981ua написав:
лендлорды дают возможность...
и как без них ссср ракеты в космос запускал?
без лендлордов в СССР запускатели ракет жили по 3 поколения в хрущевской двушке на 42 кв.метрах.
на сим дискусию с вами подолжать смысла не вижу.
Желаю чтобы ваше сайтописание тоже "государство ограничило и контролировало", посмотрим как вы тогда запоете...
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Додано: Нед 01 вер, 2019 23:42
investorkiev написав: jj1981ua написав:
лендлорды дают возможность...
и как без них ссср ракеты в космос запускал?
без лендлордов в СССР запускатели ракет жили по 3 поколения в хрущевской двушке на 42 кв.метрах.
на сим дискусию с вами подолжать смысла не вижу.
Желаю чтобы ваше сайтописание тоже "государство ограничило и контролировало", посмотрим как вы тогда запоете...
без лендлордов... тут кто-то просто тупит - лендлорды это прокладка! с ними или без них - нет разницы. строят строители, если на то пошло.
а на счет ограничений - ну это видимо обычная жаба. и я, кстати, готов поспорить что в разы плачу больше стране, чем лендлорды, которые в 99% случаях не платят налоги. разница между нами очевидна). вы хотите ничего не делать и жить за счет вечного дорожая (и пох что вся страна в ж..., главное чтоб метр рос в цене).
кстати, вот вам причина любви лендлордов к пете шоколадному - при нем вся страна приперлась в Киев (ну жить так хорошо стало в регионах) и цены взлетели. вот только всей стране это не понравилось и петя пнх.
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jj1981ua
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Додано: Пон 02 вер, 2019 00:00
ого, назревает революционная ситуация: пролетарий-сайтописец против проклятых капиталистов-владельцев квартир, магазинов, складов.
Да запылает мировой пожар революции, товарищи!!!
wait, oh shi...
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investorkiev
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Додано: Пон 02 вер, 2019 00:20
сразу 2 свидетеля дорожая и берисейчас подшучивают)
аргументов нет, приходится о революции и равенстве)
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jj1981ua
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Додано: Пон 02 вер, 2019 00:22
airmax78 написав:jj, нам бы только выманить этого хомяка, Трибеку, из его укрытия. А там он нам за все эти годы угнетения трудового народа ответит по всей строгости. И рюкзакчек с бутербродами ему не поможет.
Макс, тут у человека очевидное расстройство психики, видимо связанное с невозможностью купить квартиру (может дополнительную квартиру под аренду, если для проживания уже есть).
А вы еще специально провоцируете.
Вы - то, работник финансовой сферы, прислужник капитала - вы то понимаете всю ценность вымирающих мамонтов- инвесторов в Украину с рейтингами ВВ-?
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investorkiev
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Додано: Пон 02 вер, 2019 00:25
investorkiev написав:
airmax78 написав:jj, нам бы только выманить этого хомяка, Трибеку, из его укрытия. А там он нам за все эти годы угнетения трудового народа ответит по всей строгости. И рюкзакчек с бутербродами ему не поможет.
Макс, тут у человека очевидное расстройство психики, видимо связанное с невозможностью купить квартиру (может дополнительную квартиру под аренду, если для проживания уже есть).
А вы еще специально провоцируете.
Вы - то, работник финансовой сферы, прислужник капитала - вы то понимаете всю ценность вымирающих мамонтов- инвесторов в Украину с рейтингами ВВ-?
тут скорее у вас недообразованность)
давайте еще раз о стриптизерше, услугах и ввп, а то я уже перестал ржать) - хочу еще!
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