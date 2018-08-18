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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15871588158915901591>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 218
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:04

  trololo написав:..
Росиянская фонда это дно. ..
все познается в сравнении. Сравните с нашей. А инвестировать в далекую западную фонду не комильфо. Во-первых, комиссии часть съедят; во-вторых, нужно понимать специфику их рынков, в третьих - доказать прозрачность вложенных средств также не всегда (мягко говоря) получится.
Нужно свою фонду развивать. А как, когда промышленность сдохла?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:06

  sequence написав: у нас же как: 1) доступной ипотеки нет;

У нас вместо кредитной линии одного банка для одного застройщика по условно низкой ставке, много банков для многих клиентов выдают мелкие ипотечные кредиты по большой ставке.
Причины, думаю, понятны: лохом остаётся физик-заёмщик
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:А как, когда промышленность сдохла?

Вы всё неправильно понимаете, она не сдохла, просто развивается сфера услуг. А промышленность -это не актуально :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:09

  sequence написав:
  trololo написав:..
Росиянская фонда это дно. ..
все познается в сравнении. Сравните с нашей. А инвестировать в далекую западную фонду не комильфо. Во-первых, комиссии часть съедят; во-вторых, нужно понимать специфику их рынков, в третьих - доказать прозрачность вложенных средств также не всегда (мягко говоря) получится.
Нужно свою фонду развивать. А как, когда промышленность сдохла?


У нас фонды нет. Я в теме. То что есть - карго культ с нормальной фонды. Если фонда то онли США я считаю. Я вот купил акций теслы на десяточку. Легально, официально. Когда то у меня были Ахметовские гоки. Даже дивы получал вместе с ринаткой. Потом красиво отжали тех кто уверовал в рынок ахазаж
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Папа нарізав завдань. До 1 жовтня 2019 року забезпечити зниження ставок по іпотеці.
73% не кажіть що Вас не попереджали. До старту в космос 27 днів

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:23

  Первый написав:Папа нарізав завдань. До 1 жовтня 2019 року забезпечити зниження ставок по іпотеці.
73% не кажіть що Вас не попереджали. До старту в космос 27 днів

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Куди бігти? Кого хапати?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:
  Первый написав:Папа нарізав завдань. До 1 жовтня 2019 року забезпечити зниження ставок по іпотеці.
73% не кажіть що Вас не попереджали. До старту в космос 27 днів

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Куди бігти? Кого хапати?
Відповідальні Гончарук, Мапкарова.
Не вистачало бажання дати доручення. Доручення гарант дав:-)

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:31

  UA написав:
  airmax78 написав:Да хоть с готовым ремонтом. Это колхозная панель в ипенях. Тот же Ярославов Град - почти готовый - па1700. Где ЖК "Новая Каховка" и где тот же Ярославов Град? Между ними разница должна быть в 3 раза минимум. Но народ говорит, че Новая Каховка - норм па1100 - есть потенциал для роста.
Тот же Кристалл Парк па1600... НК с ним рядом не валялась ни по одному параметру. Разница в 500 баксов на метре. Это равновесие?

Сравниваете КГС с остальными.
Это их фишка - "Есть всегда достраивающий КГС, а есть остальные". Не нравится? - проходите мимо.
КГС возвращается к своему довоенному поведению на рынке недвижимости. Всего то.

Сравниваю готовое с готовым. И тут напрашивается вывод: либо цены на ипеня безбожно завышены и им предстоит усохнуть раза в 2.5, либо цены на центр должны уйти в космос и 3+куе за метр в Тетрисе и Чикаге - это только первые ласточки.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:32

  Investor_K написав:
  Первый написав:Папа нарізав завдань. До 1 жовтня 2019 року забезпечити зниження ставок по іпотеці.
73% не кажіть що Вас не попереджали. До старту в космос 27 днів

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Куди бігти? Кого хапати?

1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:07

  trololo написав:Я вот купил акций теслы на десяточку. Легально, официально.


Комиссия процентов 10%?

Ну в любом случае хорошо что сказали - будем фиксировать ваш влет
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