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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:12
Эпоха дорожая уже на пороге
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. Об этом стало известно на совещании с Кабмином, представителями Верховной Рады и правоохранителями, сообщают "Украинские новости".
"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019.
Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - заявил президент на совещании.
Также Зеленский также призвал собравшихся объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:18
trololo написав:
.. Я вот купил акций теслы на десяточку...
ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная.
Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:22
под сферой услуг подразумеваете рынок аренды бабушатников?
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:28
sequence написав: trololo написав:
.. Я вот купил акций теслы на десяточку...
ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная.
Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
Продаєте?
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:33
Первый написав:
..Продаєте?
лично вам могу недострой Укрбудовский двинуть.
Часть выручки клянусь пустить на акции GE. Или TSL, пох
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:38
Еще немного в пользу эпохи дорожая
"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.
Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:41
investorkiev написав: trololo написав:
Я вот купил акций теслы на десяточку. Легально, официально.
Комиссия процентов 10%?
Ну в любом случае хорошо что сказали - будем фиксировать ваш влет
Ты ещё не помер, пёс? Какая ещё 10% комиссия?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:41
zzzzzz написав:
..о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. ..
могли бы под шумок "легалайза" где-то мелким шрифтом "марихуана" и "эвтаназия"
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:41
zzzzzz написав:
Еще немного в пользу эпохи дорожая
"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.
Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.
Я так понимаю, поставлена задача создать восточно-европейского "дракона". Азиаты умрут от зависти, увидев наш прогресс к новому году.
Интересно, сколько останется в живых от такого спринта...
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Додано: Пон 02 вер, 2019 13:42
sequence написав: trololo написав:
.. Я вот купил акций теслы на десяточку...
ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная.
Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
Я считаю иначе, что она очень недооценена
надо два годика подождать
главное оружие рашистов - ложь
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