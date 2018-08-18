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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1588158915901591>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 218
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:12

Эпоха дорожая уже на пороге :mrgreen: :mrgreen:

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. Об этом стало известно на совещании с Кабмином, представителями Верховной Рады и правоохранителями, сообщают "Украинские новости".

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019.

Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - заявил президент на совещании.

Также Зеленский также призвал собравшихся объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:18

  trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...

ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная.
Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:22

  Serg-ik написав:..
Вы всё неправильно понимаете, она не сдохла, просто развивается сфера услуг. А промышленность -это не актуально :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

под сферой услуг подразумеваете рынок аренды бабушатников?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...

ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная.
Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
Продаєте?

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:33

  Первый написав:..Продаєте?

лично вам могу недострой Укрбудовский двинуть.
Часть выручки клянусь пустить на акции GE. Или TSL, пох
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:38

Еще немного в пользу эпохи дорожая :mrgreen:

"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:41

  investorkiev написав:
  trololo написав:Я вот купил акций теслы на десяточку. Легально, официально.


Комиссия процентов 10%?

Ну в любом случае хорошо что сказали - будем фиксировать ваш влет


Ты ещё не помер, пёс? Какая ещё 10% комиссия?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:41

  zzzzzz написав:..о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. ..
могли бы под шумок "легалайза" где-то мелким шрифтом "марихуана" и "эвтаназия"
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:41

  zzzzzz написав:Еще немного в пользу эпохи дорожая :mrgreen:

"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.


Я так понимаю, поставлена задача создать восточно-европейского "дракона". Азиаты умрут от зависти, увидев наш прогресс к новому году.
Интересно, сколько останется в живых от такого спринта... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:42

  sequence написав:
  trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...

ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная.
Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку


Я считаю иначе, что она очень недооценена :) надо два годика подождать
главное оружие рашистов - ложь
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