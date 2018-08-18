Додано: Пон 02 вер, 2019 14:04

airmax78 написав: Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы

Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемыНо то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку

Я считаю иначе,Это очень дискуссионный вопрос. Они оценены рынком дороже чем производители массовых автомобилей. При том что они были, есть и будут производителем нишевым. И любой из существующих топовых производителей съест их по дистрибуции и сервису. А таких подвижников как ТеслаКиевСервис на всех не напасешься.[/quote]Дело вкуса, покупайте форд или там Макдональдс. Главное что Возможности есть, не крушами едиными. Не будем оффтопить, но у теслы лучшие в мире электро авто уже, свой почти полный цикл производства, и у них единственных будет полноценный автопилот через год два. Ну кто не верует, можно зашортить