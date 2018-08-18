Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Эта семья насильно заставляет эти 8-мь снимать у неё, или они добровольно это сделали?
Эта семья могла бы бизнес открыть или акции предприятия купить на 400 000 у.е., не создавая спрос на первичке. Цена на первичку упала бы, 8 семей смогли бы купить себе квартиры дешевле.
серж-ик, ви не розумієте того, що спекулі\інвестори приносять на ринок ліквідність та беруть на себе ризики. Якби їх не було, то ті будинки навіть не були б збудовані.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...
ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная. Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
Я считаю иначе, что она очень недооценена надо два годика подождать
Это очень дискуссионный вопрос. Они оценены рынком дороже чем производители массовых автомобилей. При том что они были, есть и будут производителем нишевым. И любой из существующих топовых производителей съест их по объемам, дистрибуции и сервису. А таких подвижников как ТеслаКиевСервис на всех не напасешься.
airmax78 написав: Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
Я считаю иначе, Это очень дискуссионный вопрос. Они оценены рынком дороже чем производители массовых автомобилей. При том что они были, есть и будут производителем нишевым. И любой из существующих топовых производителей съест их по дистрибуции и сервису. А таких подвижников как ТеслаКиевСервис на всех не напасешься.[/quote]
Дело вкуса, покупайте форд или там Макдональдс. Главное что Возможности есть, не крушами едиными. Не будем оффтопить, но у теслы лучшие в мире электро авто уже, свой почти полный цикл производства, и у них единственных будет полноценный автопилот через год два. Ну кто не верует, можно зашортить
Зеленский хочет увидеть снижение ставок по кредитам до 1 октября Президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Об этом Зеленский заявил на встрече 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ответственные – (премьер-министр) Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава Нацбанка Украины Яков Смолий", – сказал Зеленский.
Учетная ставка стой ррраз-два В наших условиях это все может обернуться девальвацией и ростом инфляции.
zzzzzz написав:Учетная ставка стой ррраз-два В наших условиях это все может обернуться девальвацией и ростом инфляции.
Пофиг. Напомню:
бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на позитивное сальдо внешней торговли. Источник: https://censor.net.ua/r3145520
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
sequence написав: Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку
Аргументируйте, пожалуйста.
Заранее сенкс.
Перспективы КРЖН - это успеть в коротком диапазоне времени купить на пике кризиса и продать на кратковременном росте. ИМХО, ситуация в экономике суть перегретый бабл, а рост доходов сильно опережает производительность труда на фоне оттока кадров - т.е. рост спекулятивный. Схлопнется все очень быстро с началом какого-то легкого обвала на развитых рынках, когда инвесторы массово будут экспроприировать кэш с высокорисковых вложений - наши ОВГЗ это оно. Никакие Зеленские/Порошенки/Медведчуки не исправят главный тренд - депопуляция страны и экономика с низкой добавочной стоимостью. Сейчас, когда курс гривны сильно переоценен, есть смысл валютизироваться. Плюс часть в золото, как хедж. Как-то давно запомнил правило. Все деньги, что равны месячным расходам в гривне, годовые доходы в баксе, свыше - в золоте.