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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1588158915901591

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 218
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:45

  Serg-ik написав:
  Vadim V написав:Эта семья насильно заставляет эти 8-мь снимать у неё, или они добровольно это сделали?

Эта семья могла бы бизнес открыть или акции предприятия купить на 400 000 у.е., не создавая спрос на первичке. Цена на первичку упала бы, 8 семей смогли бы купить себе квартиры дешевле.

серж-ик, ви не розумієте того, що спекулі\інвестори приносять на ринок ліквідність та беруть на себе ризики.
Якби їх не було, то ті будинки навіть не були б збудовані.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Первый написав:..Продаєте?

лично вам могу недострой Укрбудовский двинуть.
Часть выручки клянусь пустить на акции GE. Или TSL, пох
Давайте деталі

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:52

  sequence написав: Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку


Аргументируйте, пожалуйста.

Заранее сенкс.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:59

  trololo написав:
  sequence написав:
  trololo написав:.. Я вот купил акций теслы на десяточку...

ИМХО, Тесла нонче, несмотря на падение, переоценена, а конъюнктура не удачная.
Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку


Я считаю иначе, что она очень недооценена :) надо два годика подождать

Это очень дискуссионный вопрос. Они оценены рынком дороже чем производители массовых автомобилей. При том что они были, есть и будут производителем нишевым. И любой из существующих топовых производителей съест их по объемам, дистрибуции и сервису. А таких подвижников как ТеслаКиевСервис на всех не напасешься.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:04

  airmax78 написав: Думаю, в среднесрочной перспективе у GE перспектив больше, несмотря на все их проблемы
Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку


Я считаю иначе,
Это очень дискуссионный вопрос. Они оценены рынком дороже чем производители массовых автомобилей. При том что они были, есть и будут производителем нишевым. И любой из существующих топовых производителей съест их по дистрибуции и сервису. А таких подвижников как ТеслаКиевСервис на всех не напасешься.[/quote]

Дело вкуса, покупайте форд или там Макдональдс. Главное что Возможности есть, не крушами едиными. Не будем оффтопить, но у теслы лучшие в мире электро авто уже, свой почти полный цикл производства, и у них единственных будет полноценный автопилот через год два. Ну кто не верует, можно зашортить
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:08

Зеленский хочет увидеть снижение ставок по кредитам до 1 октября
Президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки.
Об этом Зеленский заявил на встрече 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ответственные – (премьер-министр) Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава Нацбанка Украины Яков Смолий", – сказал Зеленский.


Учетная ставка стой ррраз-два :mrgreen: :mrgreen:
В наших условиях это все может обернуться девальвацией и ростом инфляции.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Якби їх не було, то ті будинки навіть не були б збудовані.

Если бы их не было, быстрее бы выздоровела отрасль, которая стала бы строить дом за 1,5 года на кредитные деньги банка, а не за 3,5 года за халявные деньги "инвесторов".
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Учетная ставка стой ррраз-два :mrgreen: :mrgreen:
В наших условиях это все может обернуться девальвацией и ростом инфляции.

Пофиг.
Напомню:
бывают такие времена, когда деньги надо разбрасывать с вертолета. Учетная ставка вниз, денег, сколько хочешь, производство надо запустить, производить товары и работать на позитивное сальдо внешней торговли. Источник: https://censor.net.ua/r3145520
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:16

  Amat написав:
  sequence написав: Но то оффтоп, а на деле, именно сейчас вижу смысл корзину раскидать между золотом и кэшем. Киевский бетон фтопку


Аргументируйте, пожалуйста.

Заранее сенкс.

Перспективы КРЖН - это успеть в коротком диапазоне времени купить на пике кризиса и продать на кратковременном росте. ИМХО, ситуация в экономике суть перегретый бабл, а рост доходов сильно опережает производительность труда на фоне оттока кадров - т.е. рост спекулятивный. Схлопнется все очень быстро с началом какого-то легкого обвала на развитых рынках, когда инвесторы массово будут экспроприировать кэш с высокорисковых вложений - наши ОВГЗ это оно. Никакие Зеленские/Порошенки/Медведчуки не исправят главный тренд - депопуляция страны и экономика с низкой добавочной стоимостью.
Сейчас, когда курс гривны сильно переоценен, есть смысл валютизироваться. Плюс часть в золото, как хедж.
Как-то давно запомнил правило. Все деньги, что равны месячным расходам в гривне, годовые доходы в баксе, свыше - в золоте.
sequence
 
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