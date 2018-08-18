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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:11
Investor_K написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Мораторий снимают до 1 декабря. Было бы денег на 2 квартиры покупал бы и Медовый и Свитлопарк.
А почему бы просто не вложится в гривну. А когда заведут валюту под закупку земли - прикупить баксов?
как вариант, но не греет
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 02 вер, 2019 20:16
airmax78 написав:
Не, ну просто почему-то многие уверены, что нас ждет какое-то ралли по недвиге наподобие того, что было в середине 00х. Но ситуация сейчас, мягко говоря, немного другая. Я не то чтобы отговариваю от инвестирования в киевскую недвигу, но предлагаю все-таки делать это более осмотрительно (например 1100 баксов за метр колхозной панели в ипенях сложно назвать осмотрительной инвестицией).
Кстати, яркий пример моего старого лендлорда, который выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой. Квартира покупалась когда-то для старшего ребенка, который отучившись в Киеве... уехал в США. С концами. Квартиру решили не продавать, т.к. был еще младший ребенок, который, как предполагалось, будет учиться в Киеве. Пришло время. Младший ребенок уехал учиться... в США. Квартиру продали. 10 лет назад: самые престижные доступные ВУЗы Украины - в Киеве. Сегодня: самые престижные доступные вузы Украины - в Варшаве и Кракове.
Макс я с тобой согласен, ближайшие 5 лет будет резкое сокращение населения. Потом рост.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 02 вер, 2019 20:31
Serg-ik написав: airmax78 написав:
выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой.
Прям выставил? Или Вы уехали, не пожелав платить повышенную аренду?
Я в принципе не приемлю повышение арендной платы - нет такого права у арендодателя. Но в этом случае меня поставили перед фактом: квартира продается, давай досвидания.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:14
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Потому что Воскресенский - это distressed asset, а Твин-Хауз - модный проект для успешных людей.
Учитывая 8-полосную трассу под домом, очень удобно на 6-метроом лимузине парковаться , к тому же уже вот совсем скоро гиперлуп на Троещину пустят
Хотя, скорее всего успешные люди работают рядом, на Троещенском базаре
ахаха. на нашем убогом (в плане развития) олигопольном рынке блуждают сказки об невероятной крутости, престиже и прочих плюшках новостроев, хотя качество постройки + годы ремонтов + жеки-обдиратели от застройщика и тд...
кто угадает откуда внушения таких прелестей?
я не оправдываю тот дом (когда-то даже смотрел в его сторону - у меня там двое детей рядом родились), но блд Твин хауз по такой цене! - точно для работников лесного или троещенского рынка) это даже для вчера приехавшего в Киев - край географии на карте
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:17
airmax78 написав:
Я в принципе не приемлю повышение арендной платы - нет такого права у арендодателя.
Serg-ik написав: airmax78 написав:
выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой.
Прям выставил? Или Вы уехали, не пожелав платить повышенную аренду?
Но в этом случае меня поставили перед фактом: квартира продается, давай досвидания.
Вы случаем на Игрене не были на профилактике или может на учёте состоите??
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:43
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой.
Прям выставил? Или Вы уехали, не пожелав платить повышенную аренду?
Я в принципе не приемлю повышение арендной платы - нет такого права у арендодателя. Но в этом случае меня поставили перед фактом: квартира продается, давай досвидания.
уууу... а требовать повышения зп у работодателя тоже зашквар? а мивина в атб когда дорожает переходите на фетучини в знак протеста? а к медведчуку за спекуляции на автогазе сколько раз в сердце ну или в печень стучали-сь? если был договор то в первую очередь приобрести мог предложить. а так... жыжыгалка моя, как хочу так и называю(с)
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Пон 02 вер, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:45
Оранжевый-хит сезона написав:
... ближайшие 5 лет будет резкое сокращение населения. Потом рост.
В следующей пятилетке Украину с гастрольным туром планирует посетить нажравшийся виагры Казанова?
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:46
airmax78 написав:
Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.
Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:53
splin172017 написав: airmax78 написав:
Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.
Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?
Оранж - это апельсин по-английски!
Максим забрел в АТБ, и сейчас в раздумьях пересчитывает копейки, оставшиеся после встречи с его лендлордом. На них особо не разгуляешься.
Вот он и думает, обозревая красные ценники, чем жену порадовать: купить ей пряник медовый с истекающим сроком реализации, оранж второго сорта или просто сводить в парк - там по вечерам, говорят, фонари горят бесплатно.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:55
splin172017 написав: airmax78 написав:
Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.
Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?
а там один х...
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