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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 159615971598159916001601>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:11

  Investor_K написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мораторий снимают до 1 декабря. Было бы денег на 2 квартиры покупал бы и Медовый и Свитлопарк.


А почему бы просто не вложится в гривну. А когда заведут валюту под закупку земли - прикупить баксов?

как вариант, но не греет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:16

  airmax78 написав:Не, ну просто почему-то многие уверены, что нас ждет какое-то ралли по недвиге наподобие того, что было в середине 00х. Но ситуация сейчас, мягко говоря, немного другая. Я не то чтобы отговариваю от инвестирования в киевскую недвигу, но предлагаю все-таки делать это более осмотрительно (например 1100 баксов за метр колхозной панели в ипенях сложно назвать осмотрительной инвестицией).
Кстати, яркий пример моего старого лендлорда, который выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой. Квартира покупалась когда-то для старшего ребенка, который отучившись в Киеве... уехал в США. С концами. Квартиру решили не продавать, т.к. был еще младший ребенок, который, как предполагалось, будет учиться в Киеве. Пришло время. Младший ребенок уехал учиться... в США. Квартиру продали. 10 лет назад: самые престижные доступные ВУЗы Украины - в Киеве. Сегодня: самые престижные доступные вузы Украины - в Варшаве и Кракове.

Макс я с тобой согласен, ближайшие 5 лет будет резкое сокращение населения. Потом рост.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:31

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой.

Прям выставил? Или Вы уехали, не пожелав платить повышенную аренду?

Я в принципе не приемлю повышение арендной платы - нет такого права у арендодателя. Но в этом случае меня поставили перед фактом: квартира продается, давай досвидания.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:14

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Объясните мне пожалуйста.
Вот например квартира.
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 0-000046-1

60 кв, 14300 за метр.

Почему в Твин-хауз берут по 21-22 кгрн за метр, если там место вообще мрак, да и строить еще 1-2 года будут дом ?

Потому что Воскресенский - это distressed asset, а Твин-Хауз - модный проект для успешных людей.


Учитывая 8-полосную трассу под домом, очень удобно на 6-метроом лимузине парковаться , к тому же уже вот совсем скоро гиперлуп на Троещину пустят :mrgreen:
Хотя, скорее всего успешные люди работают рядом, на Троещенском базаре :mrgreen:

ахаха. на нашем убогом (в плане развития) олигопольном рынке блуждают сказки об невероятной крутости, престиже и прочих плюшках новостроев, хотя качество постройки + годы ремонтов + жеки-обдиратели от застройщика и тд...
кто угадает откуда внушения таких прелестей?
я не оправдываю тот дом (когда-то даже смотрел в его сторону - у меня там двое детей рядом родились), но блд Твин хауз по такой цене! - точно для работников лесного или троещенского рынка) это даже для вчера приехавшего в Киев - край географии на карте
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:17

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой.

Прям выставил? Или Вы уехали, не пожелав платить повышенную аренду?

Я в принципе не приемлю повышение арендной платы - нет такого права у арендодателя. Но в этом случае меня поставили перед фактом: квартира продается, давай досвидания.
:? Вы случаем на Игрене не были на профилактике или может на учёте состоите??
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:43

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:выставил меня в свое время на мороз с маленьким ребенком и женой.

Прям выставил? Или Вы уехали, не пожелав платить повышенную аренду?

Я в принципе не приемлю повышение арендной платы - нет такого права у арендодателя. Но в этом случае меня поставили перед фактом: квартира продается, давай досвидания.

уууу... а требовать повышения зп у работодателя тоже зашквар? а мивина в атб когда дорожает переходите на фетучини в знак протеста? а к медведчуку за спекуляции на автогазе сколько раз в сердце ну или в печень стучали-сь? если был договор то в первую очередь приобрести мог предложить. а так... жыжыгалка моя, как хочу так и называю(с)
Востаннє редагувалось plugatyrev в Пон 02 вер, 2019 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:45

  Оранжевый-хит сезона написав:... ближайшие 5 лет будет резкое сокращение населения. Потом рост.

В следующей пятилетке Украину с гастрольным туром планирует посетить нажравшийся виагры Казанова? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:46

  airmax78 написав:Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.


Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?
splin172017
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:53

  splin172017 написав:
  airmax78 написав:Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.


Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?

Оранж - это апельсин по-английски!
Максим забрел в АТБ, и сейчас в раздумьях пересчитывает копейки, оставшиеся после встречи с его лендлордом. На них особо не разгуляешься.
Вот он и думает, обозревая красные ценники, чем жену порадовать: купить ей пряник медовый с истекающим сроком реализации, оранж второго сорта или просто сводить в парк - там по вечерам, говорят, фонари горят бесплатно.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:55

  splin172017 написав:
  airmax78 написав:Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.


Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?

а там один х... :mrgreen:
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