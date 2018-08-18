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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2019 22:17
airmax78 написав:
4-к квартира по цене 3-метровой кладовки в Киеве. Капец что происходит. Депопуляция. Печалька.
угу, вернёмся к этому вопросу через 5 лет когда с карты украины исчезнет около 1000 сёл.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:24
plugatyrev написав: splin172017 написав: airmax78 написав:
Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.
Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?
а там один х...
разница крюковщины и голосеевского района киева налицо
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:46
Оранжевый-хит сезона написав:
разница крюковщины и голосеевского района киева налицо
И в чем же эта разница?
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:49
Оранжевый-хит сезона написав: antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
... ближайшие 5 лет будет резкое сокращение населения. Потом рост.
В следующей пятилетке Украину с гастрольным туром планирует посетить нажравшийся виагры Казанова?
сейчас очередная демографическая яма от второй мировой войны
уня, перестаньте натягивать сову на глобус. с нашей постсоветской экономической с позволения сказать политикой демографическая жеппа будет перманентной. а с открытием рынка земель сх назначения придет демографический ...здец и страна окончательно превратится в бангладеж.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:52
plugatyrev написав: splin172017 написав: airmax78 написав:
Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.
Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?
а там один х...
все в зажопинске с космоценой) загон оленей, которые случайно зашли на форум, свидетелями дорожая продолжается.
ну вот логически - чего б я топил за высотки кмб бесплатно и без цели, днями сидя на форуме и убеждая всех что надабратьужесейчас - завтрабудетдороже? макс, вы там работаете?
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Пон 02 вер, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:58
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
разница крюковщины и голосеевского района киева налицо
И в чем же эта разница?
в доезде до майдана независимости примерно минут 40 в часі пик
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:00
Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.
Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!
Востаннє редагувалось investorkiev
в Пон 02 вер, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:01
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав: antey1969 написав:
В следующей пятилетке Украину с гастрольным туром планирует посетить нажравшийся виагры Казанова?
сейчас очередная демографическая яма от второй мировой войны
уня, перестаньте натягивать сову на глобус. с нашей постсоветской экономической с позволения сказать политикой демографическая жеппа будет перманентной. а с открытием рынка земель сх назначения придет демографический ...здец и страна окончательно превратится в бангладеж.
я оперирую цифрами а ві ємоциями
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:03
открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
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