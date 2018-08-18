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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15971598159916001601>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:17

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:4 комнатная квартира 80 кв.м. Харківська обл., с. Городнє
82 тыс.грн
почти по 1 тыс.грн/ м2
https://lot.pb.ua/#/lot?cdb=2&id=0f9993 ... 479489d088

Вся квартира 82 тыс.грн :shock:

4-к квартира по цене 3-метровой кладовки в Киеве. Капец что происходит. Депопуляция. Печалька.

угу, вернёмся к этому вопросу через 5 лет когда с карты украины исчезнет около 1000 сёл.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:23

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:... ближайшие 5 лет будет резкое сокращение населения. Потом рост.

В следующей пятилетке Украину с гастрольным туром планирует посетить нажравшийся виагры Казанова? :shock:

сейчас очередная демографическая яма от второй мировой войны
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:24

  plugatyrev написав:
  splin172017 написав:
  airmax78 написав:Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.


Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?

а там один х... :mrgreen:

разница крюковщины и голосеевского района киева налицо
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:46

  Оранжевый-хит сезона написав:разница крюковщины и голосеевского района киева налицо


И в чем же эта разница?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:49

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:... ближайшие 5 лет будет резкое сокращение населения. Потом рост.

В следующей пятилетке Украину с гастрольным туром планирует посетить нажравшийся виагры Казанова? :shock:

сейчас очередная демографическая яма от второй мировой войны

уня, перестаньте натягивать сову на глобус. с нашей постсоветской экономической с позволения сказать политикой демографическая жеппа будет перманентной. а с открытием рынка земель сх назначения придет демографический ...здец и страна окончательно превратится в бангладеж.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:52

  plugatyrev написав:
  splin172017 написав:
  airmax78 написав:Куди бігти? Кого хапати?
1. Медовый.
2. Свитло Парк.
3. Оранж.
В любой последовательности.


Под Оранж имеется ввиду Оранж Парк или Оранж Сити от Geos?

а там один х... :mrgreen:

все в зажопинске с космоценой) загон оленей, которые случайно зашли на форум, свидетелями дорожая продолжается.
ну вот логически - чего б я топил за высотки кмб бесплатно и без цели, днями сидя на форуме и убеждая всех что надабратьужесейчас - завтрабудетдороже? макс, вы там работаете?
Востаннє редагувалось jj1981ua в Пон 02 вер, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:58

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:разница крюковщины и голосеевского района киева налицо


И в чем же эта разница?

в доезде до майдана независимости примерно минут 40 в часі пик
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.

Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 02 вер, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:01

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:В следующей пятилетке Украину с гастрольным туром планирует посетить нажравшийся виагры Казанова? :shock:

сейчас очередная демографическая яма от второй мировой войны

уня, перестаньте натягивать сову на глобус. с нашей постсоветской экономической с позволения сказать политикой демографическая жеппа будет перманентной. а с открытием рынка земель сх назначения придет демографический ...здец и страна окончательно превратится в бангладеж.

я оперирую цифрами а ві ємоциями
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
Оранжевый-хит сезона
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