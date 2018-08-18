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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:09
Оранжевый-хит сезона написав:
я оперирую цифрами а ві ємоциями
Уну, что то много оптимизма.
Я бы на твоем месте сейчас усиленно думал, как разделить твою трешку на ПОХе на 3 студии, потому что семьи становятся все меньше, разведенок - все больше.
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investorkiev
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:14
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
я оперирую цифрами а ві ємоциями
Уну, что то много оптимизма.
Я бы на твоем месте сейчас усиленно думал, как разделить твою трешку на ПОХе на 3 студии, потому что семьи становятся все меньше, разведенок - все больше.
а напомни мне какая средняя площадь жилья на человека в Германии про США молчу вообще.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:16
investorkiev написав:
Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.
Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!
вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)
Оранжевый-хит сезона написав:
открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
Оранжевый-хит сезона написав:
я оперирую цифрами а ві ємоциями
цифры где взяли? какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый.
или все таки дротики кидали?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:18
jj1981ua написав: investorkiev написав:
Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.
Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!
вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)
Оранжевый-хит сезона написав:
открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
вилами по воде. какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый
поверьте я ещё скромно написал
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:19
investorkiev написав:
Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.
Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!
вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)
а чего вы тут сидите? и днями всех убеждаете, что дальше только вверх. про ваше представление об экономике уже все понятно. в продажи часто идут недообразованные, но с подвешенным языком.
Оранжевый-хит сезона написав:
открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
Оранжевый-хит сезона написав:
я оперирую цифрами а ві ємоциями
цифры где взяли? какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый.
или все таки дротики кидали?
Оранжевый-хит сезона написав:
а напомни мне какая средняя площадь жилья на человека в Германии про США молчу вообще.
может сравним еще и ввп всего и на человека и среднюю зп? для корректности
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Пон 02 вер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:22
Оранжевый-хит сезона написав:
поверьте я ещё скромно написал
тут как в религии - я хочу верить, но не слышу нормальных аргументов. ну начнется продажа земли, и? почему именно 10т? как посчитали? сколько из 10т будет в бабушатниках? покажите расчеты
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
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jj1981ua
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:26
Оранжевый-хит сезона написав:
открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
сказали бы уже проще. открытие рынка земли даст толчек. но могут быть "но". стоимость поср@ть в посадке может равняться оценочной стоимости 1га земли сх. даже при отсутствии оного толчка в радиусе 500км
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Пон 02 вер, 2019 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:30
Оранжевый-хит сезона написав: jj1981ua написав: investorkiev написав:
Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.
Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!
вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)
Оранжевый-хит сезона написав:
открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
вилами по воде. какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый
поверьте я ещё скромно написал
кислый - это робуста
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:45
Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?
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