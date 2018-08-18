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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1598159916001601>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:09

  Оранжевый-хит сезона написав:я оперирую цифрами а ві ємоциями

Уну, что то много оптимизма.

Я бы на твоем месте сейчас усиленно думал, как разделить твою трешку на ПОХе на 3 студии, потому что семьи становятся все меньше, разведенок - все больше.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:14

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:я оперирую цифрами а ві ємоциями

Уну, что то много оптимизма.

Я бы на твоем месте сейчас усиленно думал, как разделить твою трешку на ПОХе на 3 студии, потому что семьи становятся все меньше, разведенок - все больше.

а напомни мне какая средняя площадь жилья на человека в Германии про США молчу вообще.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:16

  investorkiev написав:Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.

Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!

вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)

  Оранжевый-хит сезона написав:открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году


  Оранжевый-хит сезона написав:я оперирую цифрами а ві ємоциями

цифры где взяли? какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый.
или все таки дротики кидали?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:18

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.

Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!

вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)

  Оранжевый-хит сезона написав:открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году

вилами по воде. какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый

поверьте я ещё скромно написал
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:19

  investorkiev написав:Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.

Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!

вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)
а чего вы тут сидите? и днями всех убеждаете, что дальше только вверх. про ваше представление об экономике уже все понятно. в продажи часто идут недообразованные, но с подвешенным языком.
  Оранжевый-хит сезона написав:открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году


  Оранжевый-хит сезона написав:я оперирую цифрами а ві ємоциями

цифры где взяли? какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый.
или все таки дротики кидали?
  Оранжевый-хит сезона написав:а напомни мне какая средняя площадь жилья на человека в Германии про США молчу вообще.

может сравним еще и ввп всего и на человека и среднюю зп? для корректности
Востаннє редагувалось jj1981ua в Пон 02 вер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:21

Оранжевый-хит сезона есть ложь. есть наглая ложь. есть статистика. это к цифрам :evil:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:22

  Оранжевый-хит сезона написав:поверьте я ещё скромно написал

тут как в религии - я хочу верить, но не слышу нормальных аргументов. ну начнется продажа земли, и? почему именно 10т? как посчитали? сколько из 10т будет в бабушатниках? покажите расчеты
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:26

  Оранжевый-хит сезона написав:открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году

сказали бы уже проще. открытие рынка земли даст толчек. но могут быть "но". стоимость поср@ть в посадке может равняться оценочной стоимости 1га земли сх. даже при отсутствии оного толчка в радиусе 500км :evil:
Востаннє редагувалось plugatyrev в Пон 02 вер, 2019 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:30

  Оранжевый-хит сезона написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.

Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!

вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)

  Оранжевый-хит сезона написав:открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году

вилами по воде. какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый

поверьте я ещё скромно написал

кислый - это робуста :wink:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:45

Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?
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