Додано: Пон 02 вер, 2019 23:19

investorkiev написав: Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.



Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек! Jj1981, да-да, все тут работают в отделах продаж и днями сидят на форуме, пытаясь затянуть вас - последнего и единственного покупателя с тощей катлетой в свои сети.Купите уже хоть что-нибудь, дайте заработать копейку и накормить голодных детишек!

Оранжевый-хит сезона написав: открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году

Оранжевый-хит сезона написав: я оперирую цифрами а ві ємоциями я оперирую цифрами а ві ємоциями

Оранжевый-хит сезона написав: а напомни мне какая средняя площадь жилья на человека в Германии про США молчу вообще. а напомни мне какая средняя площадь жилья на человека в Германии про США молчу вообще.

вам моя котлета покоя не дает - это хорошо)а чего вы тут сидите? и днями всех убеждаете, что дальше только вверх. про ваше представление об экономике уже все понятно. в продажи часто идут недообразованные, но с подвешенным языком.цифры где взяли? какой кофе использовали при гадании? арабику не советую - кислый.или все таки дротики кидали?может сравним еще и ввп всего и на человека и среднюю зп? для корректности