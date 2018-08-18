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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1598159916001601

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:48

Новости из далекого Китая.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ugh-market

Подробно про компанию.
https://en.wikipedia.org/wiki/Evergrande_Group

График акций, для наглядности.
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Sec ... sc_lang=en

Обращаю ваше внимание на размер компании и суммы долгов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:51

Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:58

  airmax78 написав:Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?


Макс, я же отписывался про Бухарест, специально по вашему посту решил там остановиться и осмотреться.

Обьективно - совсем не скажу, что Бухарест лучше Киева.

И цена от 38000€ кажется за однушку (возможно студию даже, я бухарестский язык не понимаю) в дальних ипенях подбухарестья (аналог нашей Софиевской борщаговки, нью-пятиэтажки) совсем не кажется мне дешевле Киева.

Плюс не нужно забывать - Румыния в Евросоюзе, а это приговор слабым странам - люди просто реками валят из страны. Наш ручеек-безвиз это еще игрушечки по сравнению с опустевшей Болгарией, Румынией, Македонией и т.д.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 00:03

  airmax78 написав:Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.


Время покупок прошло.
Начались реформы ЗЕ, нужно понять куда они приведут. Немного ссыкотно, но ничего не делать уже было нельзя.

Плюс (что намного важнее для экономики Украины) - мировой кризис. Будет/не будет? Торговая война, Сингапурский майдан, дефолт Аргентины - вполне достаточно чтобы стать триггером висящего на волоске мира. В 1997 году (Малазия) хватило вполне. Но может и пронесет.

Без понимания по этим 2 факторам глупо делать какие-то решения по крупным вложениям в КРЖН.
investorkiev
 
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