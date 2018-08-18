Подробно про компанию.
График акций, для наглядности.
Обращаю ваше внимание на размер компании и суммы долгов.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:48
Новости из далекого Китая.
Подробно про компанию.
График акций, для наглядности.
Обращаю ваше внимание на размер компании и суммы долгов.
Живите своим умом!
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:51
Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:58
Макс, я же отписывался про Бухарест, специально по вашему посту решил там остановиться и осмотреться.
Обьективно - совсем не скажу, что Бухарест лучше Киева.
И цена от 38000€ кажется за однушку (возможно студию даже, я бухарестский язык не понимаю) в дальних ипенях подбухарестья (аналог нашей Софиевской борщаговки, нью-пятиэтажки) совсем не кажется мне дешевле Киева.
Плюс не нужно забывать - Румыния в Евросоюзе, а это приговор слабым странам - люди просто реками валят из страны. Наш ручеек-безвиз это еще игрушечки по сравнению с опустевшей Болгарией, Румынией, Македонией и т.д.
Додано: Вів 03 вер, 2019 00:03
Время покупок прошло.
Начались реформы ЗЕ, нужно понять куда они приведут. Немного ссыкотно, но ничего не делать уже было нельзя.
Плюс (что намного важнее для экономики Украины) - мировой кризис. Будет/не будет? Торговая война, Сингапурский майдан, дефолт Аргентины - вполне достаточно чтобы стать триггером висящего на волоске мира. В 1997 году (Малазия) хватило вполне. Но может и пронесет.
Без понимания по этим 2 факторам глупо делать какие-то решения по крупным вложениям в КРЖН.
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