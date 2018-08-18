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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:51
Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 23:58
airmax78 написав:
Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?
Макс, я же отписывался про Бухарест, специально по вашему посту решил там остановиться и осмотреться.
Обьективно - совсем не скажу, что Бухарест лучше Киева.
И цена от 38000€ кажется за однушку (возможно студию даже, я бухарестский язык не понимаю) в дальних ипенях подбухарестья (аналог нашей Софиевской борщаговки, нью-пятиэтажки) совсем не кажется мне дешевле Киева.
Плюс не нужно забывать - Румыния в Евросоюзе, а это приговор слабым странам - люди просто реками валят из страны. Наш ручеек-безвиз это еще игрушечки по сравнению с опустевшей Болгарией, Румынией, Македонией и т.д.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 00:03
airmax78 написав:
Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.
Время покупок прошло.
Начались реформы ЗЕ, нужно понять куда они приведут. Немного ссыкотно, но ничего не делать уже было нельзя.
Плюс (что намного важнее для экономики Украины) - мировой кризис. Будет/не будет? Торговая война, Сингапурский майдан, дефолт Аргентины - вполне достаточно чтобы стать триггером висящего на волоске мира. В 1997 году (Малазия) хватило вполне. Но может и пронесет.
Без понимания по этим 2 факторам глупо делать какие-то решения по крупным вложениям в КРЖН.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 01:00
investorkiev написав: airmax78 написав:
Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?
Макс, я же отписывался про Бухарест, специально по вашему посту решил там остановиться и осмотреться.
Обьективно - совсем не скажу, что Бухарест лучше Киева.
И цена от 38000€ кажется за однушку (возможно студию даже, я бухарестский язык не понимаю) в дальних ипенях подбухарестья (аналог нашей Софиевской борщаговки, нью-пятиэтажки) совсем не кажется мне дешевле Киева.
Плюс не нужно забывать - Румыния в Евросоюзе, а это приговор слабым странам - люди просто реками валят из страны. Наш ручеек-безвиз это еще игрушечки по сравнению с опустевшей Болгарией, Румынией, Македонией и т.д.
Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 06:22
investorkiev написав: airmax78 написав:
Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.
Время покупок прошло.
Начались реформы ЗЕ, нужно понять куда они приведут. Немного ссыкотно, но ничего не делать уже было нельзя.
Плюс (что намного важнее для экономики Украины) - мировой кризис. Будет/не будет? Торговая война, Сингапурский майдан, дефолт Аргентины - вполне достаточно чтобы стать триггером висящего на волоске мира. В 1997 году (Малазия) хватило вполне. Но может и пронесет.
Без понимания по этим 2 факторам глупо делать какие-то решения по крупным вложениям в КРЖН.
Абсолютно согласен. В Дейчляндии кризис в автомобильной промышленности уже виднеется. Тревожно как-то, неспокойно
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 03 вер, 2019 06:25
Хомякоид написав:
Абсолютно согласен. В Дейчляндии кризис в автомобильной промышленности уже виднеется. Тревожно как-то, неспокойно
Это кризис не в автомобильной промышленности, это кризис во всей экономике. Автопром - становой хребет немецкой экономики, поэтому по нему хорошо видно, что в ней происходит в целом.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:13
investorkiev написав: airmax78 написав:
Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.
Время покупок прошло.
Начались реформы ЗЕ, нужно понять куда они приведут. Немного ссыкотно, но ничего не делать уже было нельзя.
Плюс (что намного важнее для экономики Украины) - мировой кризис. Будет/не будет? Торговая война, Сингапурский майдан, дефолт Аргентины - вполне достаточно чтобы стать триггером висящего на волоске мира. В 1997 году (Малазия) хватило вполне. Но может и пронесет.
Без понимания по этим 2 факторам глупо делать какие-то решения по крупным вложениям в КРЖН.
Я крупные и не планирую. Только Медовый.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:16
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?
Макс, я же отписывался про Бухарест, специально по вашему посту решил там остановиться и осмотреться.
Обьективно - совсем не скажу, что Бухарест лучше Киева.
И цена от 38000€ кажется за однушку (возможно студию даже, я бухарестский язык не понимаю) в дальних ипенях подбухарестья (аналог нашей Софиевской борщаговки, нью-пятиэтажки) совсем не кажется мне дешевле Киева.
Плюс не нужно забывать - Румыния в Евросоюзе, а это приговор слабым странам - люди просто реками валят из страны. Наш ручеек-безвиз это еще игрушечки по сравнению с опустевшей Болгарией, Румынией, Македонией и т.д.
Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.
Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:20
Хомякоид написав:
investorkiev написав: airmax78 написав:
Я допускаю, что отдельные объекты имеют определенный потенциал к росту. Что за объекты? Что-то действительно хорошее, что можно сейчас купить сильно ниже рынка или какой-то эконом новострой за 3 копейки но в экономхорошем месте (близко к метро и какому-нибудь гадюшнику/ТРЦ). Но я что-то сейчас уже ничего подобного не наблюдаю.
Время покупок прошло.
Начались реформы ЗЕ, нужно понять куда они приведут. Немного ссыкотно, но ничего не делать уже было нельзя.
Плюс (что намного важнее для экономики Украины) - мировой кризис. Будет/не будет? Торговая война, Сингапурский майдан, дефолт Аргентины - вполне достаточно чтобы стать триггером висящего на волоске мира. В 1997 году (Малазия) хватило вполне. Но может и пронесет.
Без понимания по этим 2 факторам глупо делать какие-то решения по крупным вложениям в КРЖН.
Абсолютно согласен. В Дейчляндии кризис в автомобильной промышленности уже виднеется. Тревожно как-то, неспокойно
А Украина установила рекорд покупки новых авто за последние 5 лет)
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:42
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
открытие рынка земли даст толчок покупке около 10 000 квартир в киеве в 2020 году
сказали бы уже проще. открытие рынка земли даст толчек. но могут быть "но". стоимость поср@ть в посадке может равняться оценочной стоимости 1га земли сх. даже при отсутствии оного толчка в радиусе 500км
Урбанізація це процес який не зупинити
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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