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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1599160016011602

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:44

  Оранжевый-хит сезона написав: Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:55

  airmax78 написав:Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.


перевожу, Макс уже продал свой очередной объект, и сейчас сидит в кеше, хочет откупиться подешевле :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:59

После громкой задачи от президента Зеленского для нового нового Кабмина отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине, премьер Алексей Гончарук прояснил, как это будет выглядеть в реальности.

Он заявил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине. Об этом Алексей Гончарук сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец - физическое лицо и украинское юридическое лицо", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 разных сценариев открытия земельного рынка и выбирается тот, от которого экономический рост был бы максимальным.

При этом Гончарук подчеркнул, что на данный момент серый рынок земли уже существует - из-за оформления фиктивных документов.


А потом Барышевский суд по иску какого-то бомжа проживающего в ОРДЛО выносит иск о наложениии ареста на участок :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:59

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?


Макс, я же отписывался про Бухарест, специально по вашему посту решил там остановиться и осмотреться.

Обьективно - совсем не скажу, что Бухарест лучше Киева.

И цена от 38000€ кажется за однушку (возможно студию даже, я бухарестский язык не понимаю) в дальних ипенях подбухарестья (аналог нашей Софиевской борщаговки, нью-пятиэтажки) совсем не кажется мне дешевле Киева.

Плюс не нужно забывать - Румыния в Евросоюзе, а это приговор слабым странам - люди просто реками валят из страны. Наш ручеек-безвиз это еще игрушечки по сравнению с опустевшей Болгарией, Румынией, Македонией и т.д.

Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.


В румынии пол страны живет в поселках со своим домом и переселятся никуда не собираются, там везде есть работа. Там никто не стремиться как у нас всем кагалом осесть в Киеве, потому там нет давления на городскую недвигу. У нас же рискуем увидеть четкую градацию и разделение по линиям метро :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:01

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.


перевожу, Макс уже продал свой очередной объект, и сейчас сидит в кеше, хочет откупиться подешевле :lol:

Я стараюсь быть объективным вне зависимости от своей текущей позиции. Как только мы начинаем пытаться сами себя обмануть - жди беды.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
20 000 на первый взнос в Румынии и 19500 за всю квартиру 39 метров в Оранж сити, это по твоему примерно одинаковые цены?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
20 000 на первый взнос в Румынии и 19500 за всю квартиру 39 метров в Оранж сити, это по твоему примерно одинаковые цены?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

У меня есть большие сомнения, что такое как Оранж разрешили бы строить в Бухаресте. И Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:[quote="4738156:Оранжевый-хит сезона"] Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
20 000 на первый взнос в Румынии и 19500 за всю квартиру 39 метров в Оранж сити, это по твоему примерно одинаковые цены?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

У меня есть большие сомнения, что такое как Оранж разрешили бы строить в Бухаресте. И Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах.[/quote]А що не так з Оранжем?
Вікна є. Ліфт є. Можливо буде тепло і не буде капати.
Вчора на проблемну квартиру площею 22 квадрати за 20 куе в стані притон для бомжів в будинку для бомжів тільки лінивий слюною не капнув.
А тут новобудова...
Дивні люди:-)




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Всім процвітання!
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