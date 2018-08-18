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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 вер, 2019 07:44
Оранжевый-хит сезона написав:
Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?
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О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
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airmax78
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:55
airmax78 написав:
Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.
перевожу, Макс уже продал свой очередной объект, и сейчас сидит в кеше, хочет откупиться подешевле
Живите своим умом!
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:59
После громкой задачи от президента Зеленского для нового нового Кабмина отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине, премьер Алексей Гончарук прояснил, как это будет выглядеть в реальности.
Он заявил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине. Об этом Алексей Гончарук сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец - физическое лицо и украинское юридическое лицо", - сказал Гончарук.
Также он отметил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 разных сценариев открытия земельного рынка и выбирается тот, от которого экономический рост был бы максимальным.
При этом Гончарук подчеркнул, что на данный момент серый рынок земли уже существует - из-за оформления фиктивных документов.
А потом Барышевский суд по иску какого-то бомжа проживающего в ОРДЛО выносит иск о наложениии ареста на участок
Живите своим умом!
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Додано: Вів 03 вер, 2019 07:59
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Уну, но вот рядом пример я же приводил: Румыния и Бухарест. Все, абсолютно все лучше чем в Украине. Цены как в Киеве. Чтобы цена выросла, Киеву надо стать Варшавой, а Украине - Польшей. Как скоро это произойдет? Ваши внуки доживут?
Макс, я же отписывался про Бухарест, специально по вашему посту решил там остановиться и осмотреться.
Обьективно - совсем не скажу, что Бухарест лучше Киева.
И цена от 38000€ кажется за однушку (возможно студию даже, я бухарестский язык не понимаю) в дальних ипенях подбухарестья (аналог нашей Софиевской борщаговки, нью-пятиэтажки) совсем не кажется мне дешевле Киева.
Плюс не нужно забывать - Румыния в Евросоюзе, а это приговор слабым странам - люди просто реками валят из страны. Наш ручеек-безвиз это еще игрушечки по сравнению с опустевшей Болгарией, Румынией, Македонией и т.д.
Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.
В румынии пол страны живет в поселках со своим домом и переселятся никуда не собираются, там везде есть работа. Там никто не стремиться как у нас всем кагалом осесть в Киеве, потому там нет давления на городскую недвигу. У нас же рискуем увидеть четкую градацию и разделение по линиям метро
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Додано: Вів 03 вер, 2019 08:01
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Я провел неделю в Бухаресте и обсуждал эти вопросы с теми, кто непосредственно в рынке. Сопоставимая недвига стоит у них +/- те же деньги что и в Киеве. Разница только, как я сказал, в 3 раза больший ВВП на душу, на 40% большая зп, в 3 раза ниже ставка по ипотеке. Плюс они уже достигли всего, о чем мы только мечтаем и йобнутый медведь от них гораздо дальше, а не сомкнул зубы на кровоточащем боку. Цены ни в какой космос улетать не собираются. Поэтому всем нашим мечтателям о ценах 2008 года я могу только посочувствовать.
перевожу, Макс уже продал свой очередной объект, и сейчас сидит в кеше, хочет откупиться подешевле
Я стараюсь быть объективным вне зависимости от своей текущей позиции. Как только мы начинаем пытаться сами себя обмануть - жди беды.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 08:03
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?
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О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
20 000 на первый взнос в Румынии и 19500 за всю квартиру 39 метров в Оранж сити, это по твоему примерно одинаковые цены?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 03 вер, 2019 08:11
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
20 000 на первый взнос в Румынии и 19500 за всю квартиру 39 метров в Оранж сити, это по твоему примерно одинаковые цены?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
У меня есть большие сомнения, что такое как Оранж разрешили бы строить в Бухаресте. И Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах.
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airmax78
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Додано: Вів 03 вер, 2019 08:20
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:[quote="4738156:Оранжевый-хит сезона"] Макс не бывает такого что бы квартира стоила как корейский паркетные при зарплатах больше чем в Киеве. Там что студент выпускник себе за год квартиру с зарплаты покупает?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
О каком годе речь? Уну,безналоговые халтурки - это не правило. Чтобы отложить хотя бы 20ку на первый взнос при зп чистыми в 700 евро, студенту нужно копить минимум 8 лет, живя в режиме флаймана.
20 000 на первый взнос в Румынии и 19500 за всю квартиру 39 метров в Оранж сити, это по твоему примерно одинаковые цены?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
У меня есть большие сомнения, что такое как Оранж разрешили бы строить в Бухаресте. И Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах.[/quote]А що не так з Оранжем?
Вікна є. Ліфт є. Можливо буде тепло і не буде капати.
Вчора на проблемну квартиру площею 22 квадрати за 20 куе в стані притон для бомжів в будинку для бомжів тільки лінивий слюною не капнув.
А тут новобудова...
Дивні люди:-)
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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