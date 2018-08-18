После громкой задачи от президента Зеленского для нового нового Кабмина отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине, премьер Алексей Гончарук прояснил, как это будет выглядеть в реальности.



Он заявил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине. Об этом Алексей Гончарук сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.



"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет иметь украинец - физическое лицо и украинское юридическое лицо", - сказал Гончарук.



Также он отметил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 разных сценариев открытия земельного рынка и выбирается тот, от которого экономический рост был бы максимальным.



При этом Гончарук подчеркнул, что на данный момент серый рынок земли уже существует - из-за оформления фиктивных документов.