Додано: Вів 03 вер, 2019 13:55

Оранжевый-хит сезона написав: sequence написав: airmax78 написав: .. Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах. .. Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах.

Оранж - это филиал Корчеватого без воды, какая нафиг аномалия? Оранж - это филиал Корчеватого без воды, какая нафиг аномалия?

Вы просто тупите. Вы просто тупите.

да конечно. там просто россыпь преимуществ локации:1) всего полдня до метро;2) всего в полднях пути находятся всякие крупные торговые центры;3) часто закрываемый ж/д переезд на Науки создает дополнительные удобства владельцам авто;4) зато в радиусе 300 метров можно отремонтировать свою тачку примерно в 15 гаражах5) если вам ее в этих гаражах доломают, не беда - сплавить можно на авторынке, до которого всего ничего6) прямой автобан до Обухова - города, что омывают волны Атлантического оушена.7) если после продажи тачки на столичном авторынке останутся деньги, можно потратить их на увлекательное путешествие на круговой электричке вокруг Киева. Снова таки, если добраться по шпалам до выдубичейразнообразная фауна в виде бродячих собак, особенно в зимнее время суток поддержит вас в тонусе и не оставит в одиночестве. Скармливая им по палке колбасы в день, вы быстро приобретете статус бога среди обездоленных и злых животных.