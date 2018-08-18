Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах.
Оранж - это филиал Корчеватого без воды, какая нафиг аномалия?
Вы просто тупите.
да конечно. там просто россыпь преимуществ локации: 1) всего полдня до метро; 2) всего в полднях пути находятся всякие крупные торговые центры; 3) часто закрываемый ж/д переезд на Науки создает дополнительные удобства владельцам авто; 4) зато в радиусе 300 метров можно отремонтировать свою тачку примерно в 15 гаражах 5) если вам ее в этих гаражах доломают, не беда - сплавить можно на авторынке, до которого всего ничего 6) прямой автобан до Обухова - города, что омывают волны Атлантического оушена. 7) если после продажи тачки на столичном авторынке останутся деньги, можно потратить их на увлекательное путешествие на круговой электричке вокруг Киева. Снова таки, если добраться по шпалам до выдубичей разнообразная фауна в виде бродячих собак, особенно в зимнее время суток поддержит вас в тонусе и не оставит в одиночестве. Скармливая им по палке колбасы в день, вы быстро приобретете статус бога среди обездоленных и злых животных.
sequence написав: Оранж - это филиал Корчеватого без воды, какая нафиг аномалия?
Вы просто тупите.
да конечно. там просто россыпь преимуществ локации: 1) всего полдня до метро; 2) всего в полднях пути находятся всякие крупные торговые центры; 3) часто закрываемый ж/д переезд на Науки создает дополнительные удобства владельцам авто; 4) зато в радиусе 300 метров можно отремонтировать свою тачку примерно в 15 гаражах 5) если вам ее в этих гаражах доломают, не беда - сплавить можно на авторынке, до которого всего ничего 6) прямой автобан до Обухова - города, что омывают волны Атлантического оушена. 7) если после продажи тачки на столичном авторынке останутся деньги, можно потратить их на увлекательное путешествие на круговой электричке вокруг Киева. Снова таки, если добраться по шпалам до выдубичей разнообразная фауна в виде бродячих собак, особенно в зимнее время суток поддержит вас в тонусе и не оставит в одиночестве. Скармливая им по палке колбасы в день, вы быстро приобретете статус бога среди обездоленных и злых животных.
5 минут до майдана независимоти а когда там будет комплекс из 8 высоток и 10 000 человек там будет всё
Как минимум нужно посчитать ещё задолженность по квартире и комиссию бирже. Плюс риски, не знаю что там по документам в банке.
Та-дам!!!
2'336'243.49 грн Переможець голландського етапу
2 336 243/25,2=92708 долл или 1 251 долл за метр. По коммуналке там 30 000 грн, если не ошибаюсь
Не спеши ) Это только первый этап, теперь следующий. Этап подачи закрытых ценовых предложений. Может кто-то перебьет ставку. Потом будет этап открытых ценовых предложений) И только потом будет объеявлен победитель.
Оранжевый-хит сезона написав:5 минут до майдана независимоти а когда там будет комплекс из 8 высоток и 10 000 человек там будет всё
скажу честно - по твоей наводке несколько раз ездил в Оранж, заходил в ОП, и даже уговорил одну сотрудницу купить там квартиру в рассрочку.
Сам квартиру там не хотел - думал - возьму магазинчик, а такие понаехи, которые повелись на Оранж, все равно никуда ни доехать ни дойти не смогут - будут затариваться в моем магазе, значит можно их драть нещадно и ставить +50% к розничным ценам Новуса легко.
Но блин.
Первые 3 дома строят скоро уже 4й год.
Когда построится весь комплекс из 8 домов, а, Уну? Вот к тебе вопрос!
С такой скоростью весь комплекс построят лет через 12, а то и 15, и это реальные сроки, я не шучу.
Ну а кому нафиг в 2035 году будет нужен Оранж, если примерно к этому времени Илон Маск обоснует первую колонию на Марсе?
2 336 243/25,2=92708 долл или 1 251 долл за метр. По коммуналке там 30 000 грн, если не ошибаюсь
Не спеши ) Это только первый этап, теперь следующий. Этап подачи закрытых ценовых предложений. Может кто-то перебьет ставку. Потом будет этап открытых ценовых предложений) И только потом будет объеявлен победитель.