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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1604160516061607>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Serg-ik
1352 доллара, Серж, пересчитайте


Как минимум нужно посчитать ещё задолженность по квартире и комиссию бирже. Плюс риски, не знаю что там по документам в банке.


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silen
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:13

А Приват в ЖК Воскресенском оказывается в некоторых квартирах даже сделал ремонт что-бы их продать.

Сегодня Приват выставил 94 квартиры в ЖК Воскресенсом. Ничего не купили.
Так же были нежилые помещения и машиноместа выставлены.
Желающих НЭМА.

Из любопытного, было 3 квартиры с ремонтом выставлены.

95 кв - 1,777 млн.грн ( без ремонта - 1,350 млн.грн )
https://setam.net.ua/auction/371518

56 кв - 1,080 млн.грн
https://setam.net.ua/auction/371519
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:43

  silen написав:
zzzzzz написав:Serg-ik
1352 доллара, Серж, пересчитайте


Как минимум нужно посчитать ещё задолженность по квартире и комиссию бирже. Плюс риски, не знаю что там по документам в банке.


Та-дам!!!
2'336'243.49 грн Переможець голландського етапу

2 336 243/25,2=92708 долл или 1 251 долл за метр.
По коммуналке там 30 000 грн, если не ошибаюсь
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Оранж, это, как и Лысая гора, некая аномалия, а мы говорим о средних ценах.

Оранж - это филиал Корчеватого без воды, какая нафиг аномалия?

Вы просто тупите.

да конечно. там просто россыпь преимуществ локации:
1) всего полдня до метро;
2) всего в полднях пути находятся всякие крупные торговые центры;
3) часто закрываемый ж/д переезд на Науки создает дополнительные удобства владельцам авто;
4) зато в радиусе 300 метров можно отремонтировать свою тачку примерно в 15 гаражах
5) если вам ее в этих гаражах доломают, не беда - сплавить можно на авторынке, до которого всего ничего
6) прямой автобан до Обухова - города, что омывают волны Атлантического оушена.
7) если после продажи тачки на столичном авторынке останутся деньги, можно потратить их на увлекательное путешествие на круговой электричке вокруг Киева. Снова таки, если добраться по шпалам до выдубичей
8) разнообразная фауна в виде бродячих собак, особенно в зимнее время суток поддержит вас в тонусе и не оставит в одиночестве. Скармливая им по палке колбасы в день, вы быстро приобретете статус бога среди обездоленных и злых животных.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:09

  sequence написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  sequence написав: Оранж - это филиал Корчеватого без воды, какая нафиг аномалия?

Вы просто тупите.

да конечно. там просто россыпь преимуществ локации:
1) всего полдня до метро;
2) всего в полднях пути находятся всякие крупные торговые центры;
3) часто закрываемый ж/д переезд на Науки создает дополнительные удобства владельцам авто;
4) зато в радиусе 300 метров можно отремонтировать свою тачку примерно в 15 гаражах
5) если вам ее в этих гаражах доломают, не беда - сплавить можно на авторынке, до которого всего ничего
6) прямой автобан до Обухова - города, что омывают волны Атлантического оушена.
7) если после продажи тачки на столичном авторынке останутся деньги, можно потратить их на увлекательное путешествие на круговой электричке вокруг Киева. Снова таки, если добраться по шпалам до выдубичей
8) разнообразная фауна в виде бродячих собак, особенно в зимнее время суток поддержит вас в тонусе и не оставит в одиночестве. Скармливая им по палке колбасы в день, вы быстро приобретете статус бога среди обездоленных и злых животных.

5 минут до майдана независимоти а когда там будет комплекс из 8 высоток и 10 000 человек там будет всё
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  silen написав:По коммуналке там 30 000 грн, если не ошибаюсь


48 тыс на июнь.


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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:26

  Serg-ik написав:
  silen написав:
zzzzzz написав:Serg-ik
1352 доллара, Серж, пересчитайте


Как минимум нужно посчитать ещё задолженность по квартире и комиссию бирже. Плюс риски, не знаю что там по документам в банке.


Та-дам!!!
2'336'243.49 грн Переможець голландського етапу

2 336 243/25,2=92708 долл или 1 251 долл за метр.
По коммуналке там 30 000 грн, если не ошибаюсь



Не спеши )
Это только первый этап, теперь следующий. Этап подачи закрытых ценовых предложений. Может кто-то перебьет ставку.
Потом будет этап открытых ценовых предложений)
И только потом будет объеявлен победитель.

Вот посмотри как было на другом аукционе.
https://auction.ea.openprocurement.org/ ... 7455aea40c

После остановки снижения, цена опять вверх пошла
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:29

  Оранжевый-хит сезона написав:5 минут до майдана независимоти а когда там будет комплекс из 8 высоток и 10 000 человек там будет всё


скажу честно - по твоей наводке несколько раз ездил в Оранж, заходил в ОП, и даже уговорил одну сотрудницу купить там квартиру в рассрочку.

Сам квартиру там не хотел - думал - возьму магазинчик, а такие понаехи, которые повелись на Оранж, все равно никуда ни доехать ни дойти не смогут - будут затариваться в моем магазе, значит можно их драть нещадно и ставить +50% к розничным ценам Новуса легко.

Но блин.

Первые 3 дома строят скоро уже 4й год.

Когда построится весь комплекс из 8 домов, а, Уну? Вот к тебе вопрос!

С такой скоростью весь комплекс построят лет через 12, а то и 15, и это реальные сроки, я не шучу.

Ну а кому нафиг в 2035 году будет нужен Оранж, если примерно к этому времени Илон Маск обоснует первую колонию на Марсе?
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:46

  Оранжевый-хит сезона написав:5 минут до майдана независимоти а когда там будет комплекс из 8 высоток и 10 000 человек там будет всё

10000 человек заинтересуют разве что АТБ или Новус какой-нибудь. Вот и все что там будет в обозримом будущем.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:49

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
Та-дам!!!
2'336'243.49 грн Переможець голландського етапу

2 336 243/25,2=92708 долл или 1 251 долл за метр.
По коммуналке там 30 000 грн, если не ошибаюсь



Не спеши )
Это только первый этап, теперь следующий. Этап подачи закрытых ценовых предложений. Может кто-то перебьет ставку.
Потом будет этап открытых ценовых предложений)
И только потом будет объеявлен победитель.

Вот посмотри как было на другом аукционе.
https://auction.ea.openprocurement.org/ ... 7455aea40c

После остановки снижения, цена опять вверх пошла

Хорошая система эти голландские аукционы. Более менее реальная цена вырисовывается.
airmax78
 
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