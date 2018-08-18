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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:06
Оранжевый-хит сезона написав: antey1969 написав: sequence написав:
на Шулявском мосту оживление сегодня, навезли людей и техники.
давайте 120% или круг от бублика
После того, как возникла угроза креслу главы КГГА, все киевские инфраструктурные проекты как будто вожжами подхлестнули. Даже все замороженное вдруг обрело вторую жизнь
А стройки Укрбуда остановились
Генезис доливают бетон 1,2 секции, 3я начинает вылазить из котлована
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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