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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1604160516061607

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:06

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:
  sequence написав: на Шулявском мосту оживление сегодня, навезли людей и техники.
давайте 120% или круг от бублика

После того, как возникла угроза креслу главы КГГА, все киевские инфраструктурные проекты как будто вожжами подхлестнули. Даже все замороженное вдруг обрело вторую жизнь

А стройки Укрбуда остановились

Генезис доливают бетон 1,2 секции, 3я начинает вылазить из котлована
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 1604160516061607
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