Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав:[quote="4738472:Оранжевый-хит сезона"].. 5 минут до майдана независимоти а когда там будет комплекс из 8 высоток и 10 000 человек там будет всё
когда там заселятся 10 000 человек, на Майдан будете добираться: а) пешком б) если вы имеете в виду майдан незалежности в Обухове, тоже не соглашусь - как ни крути, с полчаса пилять примерно
Это проблемы тех кто живёт в крюковщинах ..
не с чем спорить, с Крюковщины добираться в Обухов намного хуже, чем жителям Оранжа. Засчитаю это как самый большой плюс ЗЫ Пару минут подумал, и понял, что при таком раскладе проще и дешевле купить в Обухове, чем добираться до обуховского Майдана с Оранжа[/quote]Співробітник живе в крюковщині. Каже супер місце. Вранці, Найбільшою вдачею, вважає вдале форсування окружної, а потім голосіївського проспекту до готелю мир. Якщо приїде цю ділянку швидше ніж за 30 хв - вражень на тиждень:-) Зи. Єслі шо, Я в курсі, що з ірпеня і комфорттауна 15 хв до майдану:-) а в школи і дитсадочки києва ніхто з крюківщини не возить:-)