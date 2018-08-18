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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1606160716081609>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:13

airmax78
Эта квартира с видом в какую сторону ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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З нами з: 03.10.11
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 7301 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:21

https://youtu.be/qLhcXgVZaJ

Пять этапов превращения в гетто от Варламова. С 4ой минуты.
hume
 
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Подякували: 847 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:28

  hume написав:https://youtu.be/qLhcXgVZaJ

Пять этапов превращения в гетто от Варламова. С 4ой минуты.

А все, видео уже нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:31

  zzzzzz написав:airmax78
Эта квартира с видом в какую сторону ?

В парк.
airmax78
 
Повідомлень: 31325
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Подякував: 810 раз.
Подякували: 3654 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00

  hume написав:https://youtu.be/qLhcXgVZaJ

Пять этапов превращения в гетто от Варламова. С 4ой минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=7QKEeuWKbTw

Прикольно он рассказал о будущем ПОХа, Теремков и т.п.... Киева...Украины.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 03 вер, 2019 20:16, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
sequence написав:[quote="4738472:Оранжевый-хит сезона"]..
5 минут до майдана независимоти а когда там будет комплекс из 8 высоток и 10 000 человек там будет всё

когда там заселятся 10 000 человек, на Майдан будете добираться:
а) пешком
б) если вы имеете в виду майдан незалежности в Обухове, тоже не соглашусь - как ни крути, с полчаса пилять примерно
Это проблемы тех кто живёт в крюковщинах
..

не с чем спорить, с Крюковщины добираться в Обухов намного хуже, чем жителям Оранжа.
Засчитаю это как самый большой плюс
ЗЫ Пару минут подумал, и понял, что при таком раскладе проще и дешевле купить в Обухове, чем добираться до обуховского Майдана с Оранжа[/quote]Співробітник живе в крюковщині. Каже супер місце. Вранці, Найбільшою вдачею, вважає вдале форсування окружної, а потім голосіївського проспекту до готелю мир. Якщо приїде цю ділянку швидше ніж за 30 хв - вражень на тиждень:-)
Зи. Єслі шо, Я в курсі, що з ірпеня і комфорттауна 15 хв до майдану:-) а в школи і дитсадочки києва ніхто з крюківщини не возить:-)

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Репортаж практически из Рыбальского: https://www.youtube.com/watch?v=6-tbOuWPPhs
Сага рулит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:25

  airmax78 написав:
  hume написав:https://youtu.be/qLhcXgVZaJ

Пять этапов превращения в гетто от Варламова. С 4ой минуты.

А все, видео уже нет.

https://m.youtube.com/watch?v=qLhcXgVZaJI
С 4ой минуты
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:30

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:https://youtu.be/qLhcXgVZaJ

Пять этапов превращения в гетто от Варламова. С 4ой минуты.

А все, видео уже нет.

https://m.youtube.com/watch?v=qLhcXgVZaJI
С 4ой минуты

Посмотрел. Это приговор, учитывая масштабы этой говнозастройки. Что у них, что у нас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:39

hume

Зображення

Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1606160716081609>
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