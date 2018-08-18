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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1606160716081609

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:53

  zzzzzz написав:hume

Зображення

Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже

Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:00

  zzzzzz написав:hume

Зображення

Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже

В данном случае не имеет значения, так как чем больше расстояние, тем больше пустырь/парковка/свалка (нужное подчеркнуть) за територрией никто не следит, а изначально её даже не благоустроили, просто напихали строений и уехали строить дальше.

Пс
Могу понять разницу в Москве/Питере/ другом большом росийском городе где разница между центром и дичайшей окраиной (фото выше) =х4 (в москве х8) но когда разница такая как в Киеве, которая максимум х2, то окраины совсем смотрятся безперспективно. Центр же можно смело брать даже по сегодняшней цене
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:02

  airmax78 написав:Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.


Макс, там хоть есть это расстояние между домами. А у нас его даже нет.
При желании между домами можно хоть что-то постоить ( д/с , какие-то клубы для детей )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.


Макс, там хоть есть это расстояние между домами. А у нас его даже нет.
При желании между домами можно хоть что-то постоить ( д/с , какие-то клубы для детей )

Желания нет и никогда не появится. Не будет никаких клубов для детей и детских садов. Только парковка.
airmax78
 
Повідомлень: 31325
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:09

airmax78
Да хоть парковка, у нас даже с парковкой полная Ж.... её вообще нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 34976
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 7301 раз.
 
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  #<1 ... 1606160716081609
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