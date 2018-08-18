Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:53
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:00
В данном случае не имеет значения, так как чем больше расстояние, тем больше пустырь/парковка/свалка (нужное подчеркнуть) за територрией никто не следит, а изначально её даже не благоустроили, просто напихали строений и уехали строить дальше.
Пс
Могу понять разницу в Москве/Питере/ другом большом росийском городе где разница между центром и дичайшей окраиной (фото выше) =х4 (в москве х8) но когда разница такая как в Киеве, которая максимум х2, то окраины совсем смотрятся безперспективно. Центр же можно смело брать даже по сегодняшней цене
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:02
Макс, там хоть есть это расстояние между домами. А у нас его даже нет.
При желании между домами можно хоть что-то постоить ( д/с , какие-то клубы для детей )
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06
Желания нет и никогда не появится. Не будет никаких клубов для детей и детских садов. Только парковка.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:09
airmax78
Да хоть парковка, у нас даже с парковкой полная Ж.... её вообще нет.
Живите своим умом!
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