Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:53
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:00
В данном случае не имеет значения, так как чем больше расстояние, тем больше пустырь/парковка/свалка (нужное подчеркнуть) за територрией никто не следит, а изначально её даже не благоустроили, просто напихали строений и уехали строить дальше.
Пс
Могу понять разницу в Москве/Питере/ другом большом росийском городе где разница между центром и дичайшей окраиной (фото выше) =х4 (в москве х8) но когда разница такая как в Киеве, которая максимум х2, то окраины совсем смотрятся безперспективно. Центр же можно смело брать даже по сегодняшней цене
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:02
Макс, там хоть есть это расстояние между домами. А у нас его даже нет.
При желании между домами можно хоть что-то постоить ( д/с , какие-то клубы для детей )
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06
Желания нет и никогда не появится. Не будет никаких клубов для детей и детских садов. Только парковка.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:09
airmax78
Да хоть парковка, у нас даже с парковкой полная Ж.... её вообще нет.
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в жк тайм высокие однухи по 37-40 тгрн/м.
как так может быть, если рядом в квартете с ремонтом готовое па 1400
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:29
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:31
думаю что между домами позже можно будет построить...еще дома
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:50
Может замануха да и ремонт колхоз. По тайму цены точные
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:41
это все х.ерня. надо им показать патриотику. где просто нереально машиной подъехать к подъезду никогда. и пусть посмотрят там на расстояние между домами, где можно в квартиру не покупать телевизор а смотреть из окна телевизор в соседнем доме. мне кажется патриотику сейчас может переплюнуть только Урловская. там и там вечный писдецц от поворота со здолбуновской до ахматовой, просто вечный затык что в 7 утра что в 11 вечера, а как построят жк урловский-1 и жк урловский-2 то все, сливай воду. В Киеве только 2 места где ВЕЧНАЯ пробка--это южный мост и Урловская. Так что пусть рашисты не ноют, не видели они нашего ПОХа
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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