Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже
Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.
это все х.ерня. надо им показать патриотику. где просто нереально машиной подъехать к подъезду никогда. и пусть посмотрят там на расстояние между домами, где можно в квартиру не покупать телевизор а смотреть из окна телевизор в соседнем доме. мне кажется патриотику сейчас может переплюнуть только Урловская. там и там вечный писдецц от поворота со здолбуновской до ахматовой, просто вечный затык что в 7 утра что в 11 вечера, а как построят жк урловский-1 и жк урловский-2 то все, сливай воду. В Киеве только 2 места где ВЕЧНАЯ пробка--это южный мост и Урловская. Так что пусть рашисты не ноют, не видели они нашего ПОХа
Патріотика, студія 32 квадрати, 11 кгрн за день здана. Це об'єктивна реальність.
airmax78 написав: Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже
Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.
это все х.ерня. надо им показать патриотику. где просто нереально машиной подъехать к подъезду никогда. и пусть посмотрят там на расстояние между домами, где можно в квартиру не покупать телевизор а смотреть из окна телевизор в соседнем доме. мне кажется патриотику сейчас может переплюнуть только Урловская. там и там вечный писдецц от поворота со здолбуновской до ахматовой, просто вечный затык что в 7 утра что в 11 вечера, а как построят жк урловский-1 и жк урловский-2 то все, сливай воду. В Киеве только 2 места где ВЕЧНАЯ пробка--это южный мост и Урловская. Так что пусть рашисты не ноют, не видели они нашего ПОХа
Патріотика, студія 32 квадрати, 11 кгрн за день здана. Це об'єктивна реальність.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)[/quote] Первая сдача? Монолит?