Жека79 написав:

airmax78 написав: zzzzzz написав: hume







Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже

Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус. Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.

это все х.ерня. надо им показать патриотику. где просто нереально машиной подъехать к подъезду никогда. и пусть посмотрят там на расстояние между домами, где можно в квартиру не покупать телевизор а смотреть из окна телевизор в соседнем доме. мне кажется патриотику сейчас может переплюнуть только Урловская. там и там вечный писдецц от поворота со здолбуновской до ахматовой, просто вечный затык что в 7 утра что в 11 вечера, а как построят жк урловский-1 и жк урловский-2 то все, сливай воду. В Киеве только 2 места где ВЕЧНАЯ пробка--это южный мост и Урловская. Так что пусть рашисты не ноют, не видели они нашего ПОХа