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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1607160816091610

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 219
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 05:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ехал мимо ЖК мордор в аэропорт. Удивительно, но меня он внешне не пугает. Даже понравился. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:Ехал мимо ЖК мордор в аэропорт. Удивительно, но меня он внешне не пугает. Даже понравился. :)
Бери)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:hume

Зображення

Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже

Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.


это все х.ерня. надо им показать патриотику. где просто нереально машиной подъехать к подъезду никогда. и пусть посмотрят там на расстояние между домами, где можно в квартиру не покупать телевизор а смотреть из окна телевизор в соседнем доме. мне кажется патриотику сейчас может переплюнуть только Урловская. там и там вечный писдецц от поворота со здолбуновской до ахматовой, просто вечный затык что в 7 утра что в 11 вечера, а как построят жк урловский-1 и жк урловский-2 то все, сливай воду. В Киеве только 2 места где ВЕЧНАЯ пробка--это южный мост и Урловская. Так что пусть рашисты не ноют, не видели они нашего ПОХа
Патріотика, студія 32 квадрати, 11 кгрн за день здана. Це об'єктивна реальність.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:30

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Динамика цен на металопрокат за август и за год. Жаль конечно что к ценам на недвижимость это не имеет отношения.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:51

  Первый написав:
Жека79 написав:
  airmax78 написав:
Там хоть междомовое расстояние более-менее , у нас и того хуже

Огромные пустыри между домами, занятые парковками - это не плюс, а минус.


это все х.ерня. надо им показать патриотику. где просто нереально машиной подъехать к подъезду никогда. и пусть посмотрят там на расстояние между домами, где можно в квартиру не покупать телевизор а смотреть из окна телевизор в соседнем доме. мне кажется патриотику сейчас может переплюнуть только Урловская. там и там вечный писдецц от поворота со здолбуновской до ахматовой, просто вечный затык что в 7 утра что в 11 вечера, а как построят жк урловский-1 и жк урловский-2 то все, сливай воду. В Киеве только 2 места где ВЕЧНАЯ пробка--это южный мост и Урловская. Так что пусть рашисты не ноют, не видели они нашего ПОХа
Патріотика, студія 32 квадрати, 11 кгрн за день здана. Це об'єктивна реальність.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)[/quote]
Первая сдача? Монолит?
Оранжевый-хит сезона
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  #<1 ... 1607160816091610
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