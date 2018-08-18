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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1609161016111612>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 220
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, курортную недвигу надо покупать там, где сезон длится хотя бы 9 месяцев. В Батуми сколько длится сезон? С апреля по сентябрь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:31

Туалет с балконом: минская квартира с очень необычной планир

Беларусы также обладают нехилой фантазией в обустройстве квартир
realty.tut.by/news/new-settler/651982.html
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:37

  sequence написав:
  Долярчик написав:..
- бо так би було добре - поки вас там нема, УК здає вашу квартиру, а вам бабосики капають... :D

проблемы возникают в несезон, когда квартиры нах никому не нужны, а коммуналочка капает. В Грузии она недЁшева


Они там и в сезон не особо нужны
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:43

  sequence написав:
  Долярчик написав:... нє, ну та реклама далі дістає: "Купуйте в Батумі, на першій лінії від моря! - Всього лиш 39К!- Перший внесок 3900!.....записуйтесь на подорож туди, щоб побачити все на власні очі..... " :shock: :lol:

у меня знакомый купил три года назад, теперь не знает как сдыхаться

В свое время коллега повелся на цену и прикупил апартаменты на берегу моря в Болгарии. Первые два года фонтанировал кипятком от счастья, потом попустило. Через 4.5 лет с трудом и с дисконтом наконец-то сдыхался от "счастья".
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ось який він ДАРАЖАЙ :) https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=233149
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:51

  Васенька написав:ось який він ДАРАЖАЙ :) https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=233149
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...

... хто має "удальонну роботу" на компі, що не треба шморгати на/з роботи.... - то це МАЙЖЕ ЗА ДАРЕМНО!!!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:54

  Долярчик написав:
  Васенька написав:ось який він ДАРАЖАЙ :) https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=233149
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...

... хто має "удальонну роботу" на компі, що не треба шморгати на/з роботи.... - то це МАЙЖЕ ЗА ДАРЕМНО!!!!! :mrgreen:

у нас в Лубнах за такі гроші можна купити ДВА МАЄТКА з євроремонтом по 200-300м2 кожен
ось новобудова 150м2 в Лохвиці за 5000у.е з меблями та технікою
https://www.olx.ua/obyavlenie/dom-usadb ... CR8Gq.html
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:02

  Долярчик написав:
  Васенька написав:ось який він ДАРАЖАЙ :) https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=233149
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...

... хто має "удальонну роботу" на компі, що не треба шморгати на/з роботи.... - то це МАЙЖЕ ЗА ДАРЕМНО!!!!! :mrgreen:

Дулярчик, но от подумай, нащо мені 105м2 в БЦ, від якої до Києва 2 год. електричком?
При чому в мене
а) 3є дітей
б) робота в БЦ, і Київська з.п.
в) люблю краєвиди на промзону, особливо на ТЕЦ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Генезис доливают бетон 1,2 секции, 3я начинает вылазить из котлована


Проезжал сегодня мимо, ковырялись на верхних этажах три человека. Понял, что квартиры может выкупить город для инвалидов по слуху. Но они же могут умереть от астмы и прочих заболеваний дыхательных путей
Зображення
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:09

flyman флай!
з білої церкви до києва всього годину маршруткою.
а в іншу сторону 3 години і ти в АДЕССЕ у моря :roll:
Васенька
 
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