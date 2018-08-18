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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, курортную недвигу надо покупать там, где сезон длится хотя бы 9 месяцев. В Батуми сколько длится сезон? С апреля по сентябрь?
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:31
Туалет с балконом: минская квартира с очень необычной планир
Беларусы также обладают нехилой фантазией в обустройстве квартир
realty.tut.by/news/new-settler/651982.html
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:37
Они там и в сезон не особо нужны
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:43
В свое время коллега повелся на цену и прикупил апартаменты на берегу моря в Болгарии. Первые два года фонтанировал кипятком от счастья, потом попустило. Через 4.5 лет с трудом и с дисконтом наконец-то сдыхался от "счастья".
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ось який він ДАРАЖАЙ
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:51
... хто має "удальонну роботу" на компі, що не треба шморгати на/з роботи.... - то це МАЙЖЕ ЗА ДАРЕМНО!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:54
у нас в Лубнах за такі гроші можна купити ДВА МАЄТКА з євроремонтом по 200-300м2 кожен
ось новобудова 150м2 в Лохвиці за 5000у.е з меблями та технікою
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:02
Дулярчик, но от подумай, нащо мені 105м2 в БЦ, від якої до Києва 2 год. електричком?
При чому в мене
а) 3є дітей
б) робота в БЦ, і Київська з.п.
в) люблю краєвиди на промзону, особливо на ТЕЦ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проезжал сегодня мимо, ковырялись на верхних этажах три человека. Понял, что квартиры может выкупить город для инвалидов по слуху. Но они же могут умереть от астмы и прочих заболеваний дыхательных путей
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:09
flyman флай!
з білої церкви до києва всього годину маршруткою.
а в іншу сторону 3 години і ти в АДЕССЕ у моря
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