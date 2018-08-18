Додано: Сер 04 вер, 2019 14:45

ihorkyiv

Очень интересно будет посмотреть оценку десятков тысяч квартир в панельных хрущах, которые собираются сносить. Они будут по 800-1000 у.е за метр, как их покупают в единичных случаях, или по 200 баксов, потому что срок эксплуатации прошёл и Парцхаладзе 12 лет просит их снести .

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s