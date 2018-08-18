Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv Очень интересно будет посмотреть оценку десятков тысяч квартир в панельных хрущах, которые собираются сносить. Они будут по 800-1000 у.е за метр, как их покупают в единичных случаях, или по 200 баксов, потому что срок эксплуатации прошёл и Парцхаладзе 12 лет просит их снести .
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА
В правительстве есть поддержка решения об увольнении Владимира Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли". - написал он.
Как все было хорошо и капустно в КГГА. Хош - трескающиеся мосты строй, хош - Аркаду вместе с инвесторами закапывай, а хош - кусок велодорожки на тротуаре в никуда строй. Уходит человек-эпоха! В мэрии грустно и скучно... размах не тот - сколько там на том транспорте напилишь и на озеленении? Слезы...
Прохожий написав:Генезис доливают бетон 1,2 секции, 3я начинает вылазить из котлована
Проезжал сегодня мимо, ковырялись на верхних этажах три человека. Понял, что квартиры может выкупить город для инвалидов по слуху. Но они же могут умереть от астмы и прочих заболеваний дыхательных путей
Только там землеотвод под учебный комбинат. Если по ходу стройки не порешают, как его вообще сдавать в эксплуатацию?
Выскажусь и я: обедал в Гудмане на Жилянской, специально сел у окна чтобы рассмотреть Аурум от геоса. Эти окна, вырезы под них в вентфасаде- это ПИПЕЦ товарищи, даже для меня - ценителя эконома и жлобремонтов.
Это за гранью.
Кровь из глаз прямо капала в тарелку с супом.
Так угондошить еще не достроенный дом....
С нетерпением жду когда он заселится и жильцы щедро обвещают фасад всякими кондерами, может спутниковыми тарелками? (Вроде их не вешают уже, но я уже не удивлюсь). Интересно, колхозники- жильцы будут делать балконы с выносом?