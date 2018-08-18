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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:44
Investor_K написав:
Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.
Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых
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antey1969
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:48
Первый написав: Investor_K написав:
Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.
За день подешевшала на 1 куе.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Дешевеет однако!
Где флай???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:50
antey1969 написав: Investor_K написав:
Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.
Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых
А Первый то за квартирой следит ))) цена предыдущего сообщения -20000, сейчас 19500
и недели не прошло, а он в курсе уже )))
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stm
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:51
antey1969 написав: Investor_K написав:
Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.
Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых
Однозначно. ІнвесторК про це і пише.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:58
stm написав: antey1969 написав: Investor_K написав:
А Первый то за квартирой следит ))) цена предыдущего сообщения -20000, сейчас 19500
и недели не прошло, а он в курсе уже )))
Дарю не безвозмездно лайфхак.
Дивишся оголошення. Ставиш галочку. При зміні ціни приходить повідомлення. Враховуючи актуальність і соціальну значимість питання обвалу цін на ліквідні об'єкти вважаю за необхідне повідомити солідне товариство.
Не можу залишатися в стороні!
Крім того, виконую обіцянку бути ближче до народу.
Зи. Айфон 11макссупердрай рулить:-)
Всім процвітання!
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