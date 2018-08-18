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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1610161116121613

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 220
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:44

  Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.

Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых
antey1969
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1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:48

  Первый написав:
Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.
За день подешевшала на 1 куе.


Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)

Дешевеет однако! :mrgreen:
Где флай???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:50

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.

Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых

А Первый то за квартирой следит ))) цена предыдущего сообщения -20000, сейчас 19500 :) и недели не прошло, а он в курсе уже )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.

Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых
Однозначно. ІнвесторК про це і пише.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:А Первый то за квартирой следит ))) цена предыдущего сообщения -20000, сейчас 19500 :) и недели не прошло, а он в курсе уже )))
Дарю не безвозмездно лайфхак.
Дивишся оголошення. Ставиш галочку. При зміні ціни приходить повідомлення. Враховуючи актуальність і соціальну значимість питання обвалу цін на ліквідні об'єкти вважаю за необхідне повідомити солідне товариство.
Не можу залишатися в стороні!
Крім того, виконую обіцянку бути ближче до народу.


Зи. Айфон 11макссупердрай рулить:-)
Всім процвітання!
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