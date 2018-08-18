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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16111612161316141615>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 220
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:44

  Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.

Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:48

  Первый написав:
Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.
За день подешевшала на 1 куе.


Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)

Дешевеет однако! :mrgreen:
Где флай???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:50

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.

Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых

А Первый то за квартирой следит ))) цена предыдущего сообщения -20000, сейчас 19500 :) и недели не прошло, а он в курсе уже )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Investor_K написав:
  Первый написав:19500

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... F8tTt.html

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)


Классная хата. И место хорошее. И метраж. Покупай и живи.

Вкинуть туда чутка ремонта+минимум мебели, всего на пять-шесть куе - и двести+ баксов в месяц даст влегкую = 10% годовых
Однозначно. ІнвесторК про це і пише.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:А Первый то за квартирой следит ))) цена предыдущего сообщения -20000, сейчас 19500 :) и недели не прошло, а он в курсе уже )))
Дарю не безвозмездно лайфхак.
Дивишся оголошення. Ставиш галочку. При зміні ціни приходить повідомлення. Враховуючи актуальність і соціальну значимість питання обвалу цін на ліквідні об'єкти вважаю за необхідне повідомити солідне товариство.
Не можу залишатися в стороні!
Крім того, виконую обіцянку бути ближче до народу.


Зи. Айфон 11макссупердрай рулить:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:22

  investorkiev написав:Выскажусь и я: обедал в Гудмане на Жилянской, специально сел у окна чтобы рассмотреть Аурум от геоса. Эти окна, вырезы под них в вентфасаде- это ПИПЕЦ товарищи, даже для меня - ценителя эконома и жлобремонтов.

Это за гранью.

Кровь из глаз прямо капала в тарелку с супом.

Так угондошить еще не достроенный дом....

С нетерпением жду когда он заселится и жильцы щедро обвещают фасад всякими кондерами, может спутниковыми тарелками? (Вроде их не вешают уже, но я уже не удивлюсь).
Интересно, колхозники- жильцы будут делать балконы с выносом?

ПИПЕЦ!!!! Это АД! ЖЕСТЬ! Эмоции переполняют

Геос - никого не оставит равнодушным. Прямо слоган конторе новый придумал.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://odessa.web2ua.com/prokurora-ode ... -zhk-6156/
Вот как после таких новостей идти и чехлиться на свои кровные за квартиру в том же Бельетаже или Джэке? Я не знаю. Когда плять этот йопаный пц с раздачей хоромов всяким куям закончится?
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дам пищу для размышлений.

Встретился со старой знакомой, не виделись лет 10.

Работала на структуры Фирташа. Была ничем не примечательная серая мышка. Не знаю где там она смогла аццки прикурить, но факт остается фактом.

Спрашиваю: чем занимаешься. Она говорит: выкупила 5 этажей (!!!) в одной новостройке, сдаю в аренду. ЭТАЖЕЙ, блдь!!!

Масштабы лендлордства просто поражают, особенно учитывая что весь рынок в тени, и о владельцах 100+ квартир никогда не напишет Форбс, никто не узнает, ну кроме ЖЕКа.

Чем планирует дальше заниматься? А хз. Родила дочку для себя (замуж не выходила), едет в тур по США на пару месяцев.

Такие дела.

Честно - сам в шоке, и от обьемов, и от того что я себя считал намного умнее, долго все покупки взвешивал, думал, сомневался... а она хоп- и в дамках.

Правду говорят: большие деньги еще не признак большого ума.


ЗЫ: и тут же прочитал статью Аирмакса про прокурора с 200+ квартир.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Горькие слезы текут, не могу я вынести таких унижений и страданий лендлордов. А всего-то делов, что они оказались просто лохами в сравнении с людишками на потоках.
Как там говорится? не на того учились? :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Спрашиваю: чем занимаешься. Она говорит: выкупила 5 этажей (!!!) в одной новостройке, сдаю в аренду. ЭТАЖЕЙ, блдь!!!

... якщо то правда, то..... - соснула вона кому треба пару раз і все.... :)
- може, навіть тому, який має отих 200+ квартир :)

-мораль: дєфкам(гарним і без комплексів) - набагато легше у житті, ніж розумним і не красивим! :)
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 04 вер, 2019 16:57, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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