Додано: Сер 04 вер, 2019 16:33

Дам пищу для размышлений.



Встретился со старой знакомой, не виделись лет 10.



Работала на структуры Фирташа. Была ничем не примечательная серая мышка. Не знаю где там она смогла аццки прикурить, но факт остается фактом.



Спрашиваю: чем занимаешься. Она говорит: выкупила 5 этажей (!!!) в одной новостройке, сдаю в аренду. ЭТАЖЕЙ, блдь!!!



Масштабы лендлордства просто поражают, особенно учитывая что весь рынок в тени, и о владельцах 100+ квартир никогда не напишет Форбс, никто не узнает, ну кроме ЖЕКа.



Чем планирует дальше заниматься? А хз. Родила дочку для себя (замуж не выходила), едет в тур по США на пару месяцев.



Такие дела.



Честно - сам в шоке, и от обьемов, и от того что я себя считал намного умнее, долго все покупки взвешивал, думал, сомневался... а она хоп- и в дамках.



Правду говорят: большие деньги еще не признак большого ума.





ЗЫ: и тут же прочитал статью Аирмакса про прокурора с 200+ квартир.