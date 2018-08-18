Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:А Первый то за квартирой следит ))) цена предыдущего сообщения -20000, сейчас 19500 и недели не прошло, а он в курсе уже )))
Дарю не безвозмездно лайфхак. Дивишся оголошення. Ставиш галочку. При зміні ціни приходить повідомлення. Враховуючи актуальність і соціальну значимість питання обвалу цін на ліквідні об'єкти вважаю за необхідне повідомити солідне товариство. Не можу залишатися в стороні! Крім того, виконую обіцянку бути ближче до народу.
investorkiev написав:Выскажусь и я: обедал в Гудмане на Жилянской, специально сел у окна чтобы рассмотреть Аурум от геоса. Эти окна, вырезы под них в вентфасаде- это ПИПЕЦ товарищи, даже для меня - ценителя эконома и жлобремонтов.
Это за гранью.
Кровь из глаз прямо капала в тарелку с супом.
Так угондошить еще не достроенный дом....
С нетерпением жду когда он заселится и жильцы щедро обвещают фасад всякими кондерами, может спутниковыми тарелками? (Вроде их не вешают уже, но я уже не удивлюсь). Интересно, колхозники- жильцы будут делать балконы с выносом?
ПИПЕЦ!!!! Это АД! ЖЕСТЬ! Эмоции переполняют
Геос - никого не оставит равнодушным. Прямо слоган конторе новый придумал.
Горькие слезы текут, не могу я вынести таких унижений и страданий лендлордов. А всего-то делов, что они оказались просто лохами в сравнении с людишками на потоках. Как там говорится? не на того учились?