Спрашиваю: чем занимаешься. Она говорит: выкупила 5 этажей (!!!) в одной новостройке, сдаю в аренду. ЭТАЖЕЙ, блдь!!!

Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.



Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.



+ ещё талантливый прокурор ...



Читаешь это всё и понимаешь, что в Украине моим детям делать нечего - страна обречена. + ещё талантливый прокурор ...Читаешь это всё и понимаешь, что в Украине моим детям делать нечего - страна обречена.

