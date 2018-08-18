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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:56
Так ви гляньте на стрімку кар"єру цього прокурора 1986 року народження . З Вінниці все почалося , до речі ...
Прокурор Одеської області
державний радник юстиції 2 класу
Жученко Олег Дем'янович
Дата народження: 20.01.1986
Народився у смт Літин Вінницької області. У 2007 році закінчив Одеську національну юридичну академію
Свій трудовий шлях в органах прокуратури розпочав на посаді слідчого прокуратури Ленінського району м. Вінниці.
З 2006 по 2009 роки працював слідчим прокуратури Ленінського району м. Вінниці.
З 2009 по 2010 роки займав посаду старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Вінниці.
У 2010 - 2011 займав посаду заступника прокурора Староміського району м. Вінниці.
Протягом 2012 року працював прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства прокуратури Вінницької області.
З 2012 по 2014 роки займав посаду старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області.
У 2014 - 2015 роках очолював прокуратуру Літинського району Вінницької області.
З вересня 2015 року - заступник прокурора Одеської області.
З грудня 2015 року - перший заступник прокурора Одеської області.
З 16 червня 2016 року очолює прокуратуру Одеської області.
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Puente
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:00
sequence написав:
Горькие слезы текут, не могу я вынести таких унижений и страданий лендлордов. А всего-то делов, что они оказались просто лохами в сравнении с людишками на потоках.
Как там говорится? не на того учились?
МБА не той системы.
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airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:03
Puente написав:
Так ви гляньте на стрімку кар"єру цього прокурора 1986 року народження . З Вінниці все почалося , до речі ...
Прокурор Одеської області
державний радник юстиції 2 класу
Жученко Олег Дем'янович
Дата народження: 20.01.1986
Народився у смт Літин Вінницької області. У 2007 році закінчив Одеську національну юридичну академію
Свій трудовий шлях в органах прокуратури розпочав на посаді слідчого прокуратури Ленінського району м. Вінниці.
З 2006 по 2009 роки працював слідчим прокуратури Ленінського району м. Вінниці.
З 2009 по 2010 роки займав посаду старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Вінниці.
У 2010 - 2011 займав посаду заступника прокурора Староміського району м. Вінниці.
Протягом 2012 року працював прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства прокуратури Вінницької області.
З 2012 по 2014 роки займав посаду старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області.
У 2014 - 2015 роках очолював прокуратуру Літинського району Вінницької області.
З вересня 2015 року - заступник прокурора Одеської області.
З грудня 2015 року - перший заступник прокурора Одеської області.
З 16 червня 2016 року очолює прокуратуру Одеської області.
"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:05
Долярчик написав: investorkiev написав:
Спрашиваю: чем занимаешься. Она говорит: выкупила 5 этажей (!!!) в одной новостройке, сдаю в аренду. ЭТАЖЕЙ, блдь!!!
... якщо то правда, то..... - соснула вона кому треба пару раз і все....
- може, навіть тому, який має отих 200+ квартир
-мораль: дєфкам(гарним і без комплексів) - набагато легше у житті, ніж розумним і не красивим!
Баксик, не тупи! Я ж говорю - серая мышка.
И не приумаляй чужих заслуг - в конце концов кому то соснуть за квартиру и ты можешь - благо нетрадиционных миллионеров хватает.
Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.
Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.
Любимый Флаем Фонд уже «пролюбил» около 10 млрд дол, не в воздухе же они испарились
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investorkiev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:18
investorkiev написав: investorkiev написав:
Спрашиваю: чем занимаешься. Она говорит: выкупила 5 этажей (!!!) в одной новостройке, сдаю в аренду. ЭТАЖЕЙ, блдь!!!
...
Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.
Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.
Любимый Флаем Фонд уже «пролюбил» около 10 млрд дол, не в воздухе же они испарились
+ ещё талантливый прокурор ...
Читаешь это всё и понимаешь, что в Украине моим детям делать нечего - страна обречена.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:21
galadriel
... але, є ОСТАННЯ надія на наступні 5р!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:37
Долярчик написав:galadriel
... але, є ОСТАННЯ надія на наступні 5р!
Ну да, ну да ... Надежды юношей питают.
А при <подставь своё> всё будет зае.ись
Он наступит скоро - надо только подождать
...
Чо там уже было на моём веку:
- Независимость Украины
- рыночная экономика
- Кучма
- введение гривны
- Ющенко
- Порошенко
- Зеленский
...
и в итоге все надежды разбиваются о чугунную ж.пу действительности.
Не стройте себе иллюзий, что при Зе всё будет чики.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:47
Кстати, вот этот жук из Одессы (вернее из Винницы) - это ж самый лучший кандидат на обкатку этой самой гражданской конфискации.
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airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:52
investorkiev написав: Долярчик написав:
... якщо то правда, то..... - соснула вона кому треба пару раз і все....
- може, навіть тому, який має отих 200+ квартир
-мораль: дєфкам(гарним і без комплексів) - набагато легше у житті, ніж розумним і не красивим!
Баксик, не тупи! Я ж говорю - серая мышка.
И не приумаляй чужих заслуг - в конце концов кому то соснуть за квартиру и ты можешь - благо нетрадиционных миллионеров хватает.
Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.
Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.
Любимый Флаем Фонд уже «пролюбил» около 10 млрд дол, не в воздухе же они испарились
Большая часть этих 10 ярдов, минимум 8 ярдов - испарились в виде снижения долговой нагрузки на народ, бизнес в Украине + уменьшились долги кучи всяких у6людков. Живых денег там было мало.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:55
galadriel написав: investorkiev написав: investorkiev написав:
Спрашиваю: чем занимаешься. Она говорит: выкупила 5 этажей (!!!) в одной новостройке, сдаю в аренду. ЭТАЖЕЙ, блдь!!!
...
Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.
Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.
Любимый Флаем Фонд уже «пролюбил» около 10 млрд дол, не в воздухе же они испарились
+ ещё талантливый прокурор ...
Читаешь это всё и понимаешь, что в Украине моим детям делать нечего - страна обречена.
От всего этого в самом деле блевать хочется.
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