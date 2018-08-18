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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:56
Завтра НБУ будет принимать решение о учетной ставке.
Даешь дешевую ипотеку под 12% как приказал Зеленский
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:00
... якщо так/чи близько того буде.... - ціни зразу +50% на новобуд?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:02
Долярчик написав:
... якщо так/чи близько того буде.... - ціни зразу +50% на новобуд?
В лучшем случае продажи слегка оживятся. И то не факт.
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airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:03
... бо я і при 20% готовий брати в іпотеку, але стримує "ціна здачі в оренду", яка топчеться на місці!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:09
airmax78 написав:
"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.
В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.
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freeze
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:28
freeze написав: airmax78 написав:
"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.
В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.
Очевидно же - успех порождает успех
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investorkiev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:52
freeze написав: airmax78 написав:
"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.
В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.
Пока Бигус нам об этом не расскажет - не поверю. А если правда - то в топку этого Порошенко.
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airmax78
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