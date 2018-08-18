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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 220
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:56

Завтра НБУ будет принимать решение о учетной ставке.
Даешь дешевую ипотеку под 12% как приказал Зеленский :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... якщо так/чи близько того буде.... - ціни зразу +50% на новобуд?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:02

  Долярчик написав:... якщо так/чи близько того буде.... - ціни зразу +50% на новобуд?

В лучшем случае продажи слегка оживятся. И то не факт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... бо я і при 20% готовий брати в іпотеку, але стримує "ціна здачі в оренду", яка топчеться на місці!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:09

  airmax78 написав:"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.


В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:28

  freeze написав:
  airmax78 написав:"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.


В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.


Очевидно же - успех порождает успех
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:52

  freeze написав:
  airmax78 написав:"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.


В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.

Пока Бигус нам об этом не расскажет - не поверю. А если правда - то в топку этого Порошенко.
airmax78
 
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