Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:56
Завтра НБУ будет принимать решение о учетной ставке.
Даешь дешевую ипотеку под 12% как приказал Зеленский
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:00
... якщо так/чи близько того буде.... - ціни зразу +50% на новобуд?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:02
Долярчик написав:
... якщо так/чи близько того буде.... - ціни зразу +50% на новобуд?
В лучшем случае продажи слегка оживятся. И то не факт.
airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:03
... бо я і при 20% готовий брати в іпотеку, але стримує "ціна здачі в оренду", яка топчеться на місці!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:09
airmax78 написав:
"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.
В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.
freeze
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:28
freeze написав: airmax78 написав:
"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.
В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.
Очевидно же - успех порождает успех
investorkiev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:52
freeze написав: airmax78 написав:
"16 жовтня 2019 року - осуджений на 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна свого та родини."
Пока не увижу эту строчку в его биографии - никаких больше вложений в недвигу.
В узких кругах давно известно, что финансовой и профессиональной удаче теперь уже бывшего одесского прокурора способствовала давняя дружба с Алексеем Порошенко.
Пока Бигус нам об этом не расскажет - не поверю. А если правда - то в топку этого Порошенко.
airmax78
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:57
airmax78 написав: investorkiev написав: Долярчик написав:
... якщо то правда, то..... - соснула вона кому треба пару раз і все....
- може, навіть тому, який має отих 200+ квартир
-мораль: дєфкам(гарним і без комплексів) - набагато легше у житті, ніж розумним і не красивим!
Баксик, не тупи! Я ж говорю - серая мышка.
И не приумаляй чужих заслуг - в конце концов кому то соснуть за квартиру и ты можешь - благо нетрадиционных миллионеров хватает.
Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.
Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.
Любимый Флаем Фонд уже «пролюбил» около 10 млрд дол, не в воздухе же они испарились
Большая часть этих 10 ярдов, минимум 8 ярдов - испарились в виде снижения долговой нагрузки на народ, бизнес в Украине + уменьшились долги кучи всяких у6людков. Живых денег там было мало.
а на долги всех выше вами упомянутых за базар по понятиям поставили, так что-ли? допускаю что там есть проценты, пени , штрафы. но ведь есть вернее местами была и база для начисления
plugatyrev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:16
https://youtu.be/7xICNUSt7rk
Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.
investorkiev
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:44
investorkiev написав:
https://youtu.be/7xICNUSt7rk
Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.
Ну а что, сейчас надо хорошую медиаатаку сделать , инвесторы добавят паники, и цены полетят как фанэра...
Живите своим умом!
zzzzzz
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