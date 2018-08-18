Додано: Сер 04 вер, 2019 18:03

... бо я і при 20% готовий брати в іпотеку, але стримує "ціна здачі в оренду", яка топчеться на місці!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4