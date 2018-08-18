Я очень рад, что у меня сейчас нет недостроев на руках. Черные лебеди начинают сбиваться в стаи, и это еще походу самые маленькие из них
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:51
Я очень рад, что у меня сейчас нет недостроев на руках. Черные лебеди начинают сбиваться в стаи, и это еще походу самые маленькие из них
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:56
Тут главное не перестараться Зеленым, иначе это все ляжет на бюджет...
Живите своим умом!
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Размышляем?
Если первичка не строится, а жильё нужно, то покупатель идёт на вторичку..И там его, родимого, ждут с задранным ценником. Упс...
Но зачем деньги собственнику вторички?
1 разъехаться или увеличить своё жильё, то есть обмен с доплатой,
2 купить первичку..а с ней что? а с ней-проблема. И продаван вторички снимае предложение с продажи
Похоже, мне светит вечная аренда или поездка на малую родину..
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:58
прям дэжавю…"я и моя молодая команда"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:08
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:11
У вас сейчас какая стадия? 3я? Осознание?
Отрицание и гнев вы уже прошли?
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
....Макс просто ще не нарвався на львівську лендлордшу!
5хв відео - дивитись до кінця!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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