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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1613161416151616

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 220
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:51

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:https://youtu.be/7xICNUSt7rk

Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.


Ну а что, сейчас надо хорошую медиаатаку сделать , инвесторы добавят паники, и цены полетят как фанэра...


Я очень рад, что у меня сейчас нет недостроев на руках. Черные лебеди начинают сбиваться в стаи, и это еще походу самые маленькие из них
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:56

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Ну а что, сейчас надо хорошую медиаатаку сделать , инвесторы добавят паники, и цены полетят как фанэра...


Я очень рад, что у меня сейчас нет недостроев на руках. Черные лебеди начинают сбиваться в стаи, и это еще походу самые маленькие из них


Тут главное не перестараться Зеленым, иначе это все ляжет на бюджет...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:и цены полетят как фанэра...

Размышляем?
Если первичка не строится, а жильё нужно, то покупатель идёт на вторичку..И там его, родимого, ждут с задранным ценником. Упс...
Но зачем деньги собственнику вторички?
1 разъехаться или увеличить своё жильё, то есть обмен с доплатой,
2 купить первичку..а с ней что? а с ней-проблема. И продаван вторички снимае предложение с продажи
Похоже, мне светит вечная аренда или поездка на малую родину..
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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прям дэжавю…"я и моя молодая команда"... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:08

  zzzzzz написав:Тут главное не перестараться Зеленым, иначе это все ляжет на бюджет...

Укрбуд это частная франчайзинговая компания.
Кто то сомневался, что у коммунальных застройщиков сменят руководство?
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:11

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:и цены полетят как фанэра...

Размышляем?
Если первичка не строится, а жильё нужно, то покупатель идёт на вторичку..И там его, родимого, ждут с задранным ценником. Упс...
Но зачем деньги собственнику вторички?
1 разъехаться или увеличить своё жильё, то есть обмен с доплатой,
2 купить первичку..а с ней что? а с ней-проблема. И продаван вторички снимае предложение с продажи
Похоже, мне светит вечная аренда или поездка на малую родину..


У вас сейчас какая стадия? 3я? Осознание?
Отрицание и гнев вы уже прошли?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....Макс просто ще не нарвався на львівську лендлордшу!
5хв відео - дивитись до кінця!!! :)
https://24tv.ua/meni_poy_tvoya_zayava_t ... o_n1200124
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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