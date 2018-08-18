Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Размышляем? Если первичка не строится, а жильё нужно, то покупатель идёт на вторичку..И там его, родимого, ждут с задранным ценником. Упс... Но зачем деньги собственнику вторички? 1 разъехаться или увеличить своё жильё, то есть обмен с доплатой, 2 купить первичку..а с ней что? а с ней-проблема. И продаван вторички снимае предложение с продажи Похоже, мне светит вечная аренда или поездка на малую родину..
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Размышляем? Если первичка не строится, а жильё нужно, то покупатель идёт на вторичку..И там его, родимого, ждут с задранным ценником. Упс... Но зачем деньги собственнику вторички? 1 разъехаться или увеличить своё жильё, то есть обмен с доплатой, 2 купить первичку..а с ней что? а с ней-проблема. И продаван вторички снимае предложение с продажи Похоже, мне светит вечная аренда или поездка на малую родину..
У вас сейчас какая стадия? 3я? Осознание? Отрицание и гнев вы уже прошли?