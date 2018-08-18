Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Баксик, не тупи! Я ж говорю - серая мышка. И не приумаляй чужих заслуг - в конце концов кому то соснуть за квартиру и ты можешь - благо нетрадиционных миллионеров хватает.
Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.
Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.
Любимый Флаем Фонд уже «пролюбил» около 10 млрд дол, не в воздухе же они испарились
Большая часть этих 10 ярдов, минимум 8 ярдов - испарились в виде снижения долговой нагрузки на народ, бизнес в Украине + уменьшились долги кучи всяких у6людков. Живых денег там было мало.
а на долги всех выше вами упомянутых за базар по понятиям поставили, так что-ли? допускаю что там есть проценты, пени , штрафы. но ведь есть вернее местами была и база для начисления
После введения ВА все начисление прекращается: и по кредитам и по депозитам. Почему минимум 8 ярдов - потому что это максимальный (на самом деле в 90% случаев - реальный) дисконт при продаже фондом задолженности на аукционе до объединения долгов в пул.
Размышляем? Если первичка не строится, а жильё нужно, то покупатель идёт на вторичку..И там его, родимого, ждут с задранным ценником. Упс... Но зачем деньги собственнику вторички? 1 разъехаться или увеличить своё жильё, то есть обмен с доплатой, 2 купить первичку..а с ней что? а с ней-проблема. И продаван вторички снимае предложение с продажи Похоже, мне светит вечная аренда или поездка на малую родину..
Учите немецкий, уезжайте в Германию, и хоть и в вечной аренде, но на пенсии будете обеспечены + бесплатное медобслуживание.
А поездка на малую родину обернется отсутствием медицины и работой на огороде, чтоб прокормиться.
investorkiev написав:Да, но что Столица строит? Варшавские и осттатки Севена, где цены уже и так оверпрайсед?
Где их новые интересные проекты?
К сожалению столица идёт по наклонной и начинает возводить всякие варшавские+, севены, галактика. Задирать цены в вышеназванных проектах уже некуда. Если начинали с относительно с красивых зданий типа хоффмана и квартета по цене в районе 1 куе в центральных районах, а достроили до огромных синих стен типа жк галактика, тоже кстати чуть менее 1 куе . Поднимать стены на уг ну хз, им виднее. Но лично я бы с уверенностью смотрел переуступку, которая в сданных домах, ну например севена, такая же как и на котловане последней очереди.
airmax78 написав:После введения ВА все начисление прекращается: и по кредитам и по депозитам. Почему минимум 8 ярдов - потому что это максимальный (на самом деле в 90% случаев - реальный) дисконт при продаже фондом задолженности на аукционе до объединения долгов в пул.
не могу такое писать на форуме, написал в личку вам. Вы же понимаете что это тупой распил.
Есть ДЕРЖАВНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРБУД" 100% акций принадлежит государству. Так же в ДПАТ Укрбуд входит 11 дочерних структур но там сплошные ДП учебно-курсовые комбинаты и проектные институты https://www.ub.kiev.ua/novini.html
investorkiev написав:Да, но что Столица строит? Варшавские и осттатки Севена, где цены уже и так оверпрайсед?
Где их новые интересные проекты?
Есть новый интересный проект ЖК Диброва, на земле Варшавского и Столица в нем тоже как то учавствует, но как продавец почему-то не светится там.
Пятая очередь варшавского тоже строилась на земле варшавского, вместе с варшавским.Но застройщик Перфект групп, очередь до сих пор сдать не может. Стрёмно в современных реалиях такие вот ПА. ПС Интересно как с такой репутацией Стэнфорд строить будут на Барбюса?
investorkiev написав:Да, но что Столица строит? Варшавские и осттатки Севена, где цены уже и так оверпрайсед?
Где их новые интересные проекты?
Есть новый интересный проект ЖК Диброва, на земле Варшавского и Столица в нем тоже как то учавствует, но как продавец почему-то не светится там.
Пятая очередь варшавского тоже строилась на земле варшавского, вместе с варшавским.Но застройщик Перфект групп, очередь до сих пор сдать не может. Стрёмно в современных реалиях такие вот ПА. ПС Интересно как с такой репутацией Стэнфорд строить будут на Барбюса?
Перфект групп - то отдельная история, большие амбиции подбитые на взлете
Но как бы там нибыло, их очередь в Варшавском официально сдана и люди получают право собственности. Единственная проблема - не запустили пока что постоянное водопостачання, вопрос ближайших недель. Но многие уже заканчивают ремонты там, водичку ведрами в лифтах возят