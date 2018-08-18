RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1615161616171618>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 220
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
67
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:07

  investorkiev написав:Да, но что Столица строит? Варшавские и осттатки Севена, где цены уже и так оверпрайсед?

Где их новые интересные проекты?


Есть новый интересный проект ЖК Диброва, на земле Варшавского и Столица в нем тоже как то учавствует, но как продавец почему-то не светится там.
Alex6
 
Повідомлень: 591
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:10

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Баксик, не тупи! Я ж говорю - серая мышка.
И не приумаляй чужих заслуг - в конце концов кому то соснуть за квартиру и ты можешь - благо нетрадиционных миллионеров хватает.

Я думаю что в связи с отжимом у Фирташа активов, и его арестом - ослабился контроль над каким то денежным потоком, к которому она и приложилась.

Знаю что бывший менеджмент банкотящегося банка до сих пор черпает оттуда полной горстью зелень, поскольку клиенты гасить Фонду ни в какую не хотят без всяких замуток.

Любимый Флаем Фонд уже «пролюбил» около 10 млрд дол, не в воздухе же они испарились

Большая часть этих 10 ярдов, минимум 8 ярдов - испарились в виде снижения долговой нагрузки на народ, бизнес в Украине + уменьшились долги кучи всяких у6людков. Живых денег там было мало.

а на долги всех выше вами упомянутых за базар по понятиям поставили, так что-ли? допускаю что там есть проценты, пени , штрафы. но ведь есть вернее местами была и база для начисления :|

После введения ВА все начисление прекращается: и по кредитам и по депозитам. Почему минимум 8 ярдов - потому что это максимальный (на самом деле в 90% случаев - реальный) дисконт при продаже фондом задолженности на аукционе до объединения долгов в пул.
airmax78
 
Повідомлень: 31352
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:13

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:и цены полетят как фанэра...

Размышляем?
Если первичка не строится, а жильё нужно, то покупатель идёт на вторичку..И там его, родимого, ждут с задранным ценником. Упс...
Но зачем деньги собственнику вторички?
1 разъехаться или увеличить своё жильё, то есть обмен с доплатой,
2 купить первичку..а с ней что? а с ней-проблема. И продаван вторички снимае предложение с продажи
Похоже, мне светит вечная аренда или поездка на малую родину..


Учите немецкий, уезжайте в Германию, и хоть и в вечной аренде, но на пенсии будете обеспечены + бесплатное медобслуживание.

А поездка на малую родину обернется отсутствием медицины и работой на огороде, чтоб прокормиться.
change_pm
 
Повідомлень: 463
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:27

  investorkiev написав:Да, но что Столица строит? Варшавские и осттатки Севена, где цены уже и так оверпрайсед?

Где их новые интересные проекты?

К сожалению столица идёт по наклонной и начинает возводить всякие варшавские+, севены, галактика. Задирать цены в вышеназванных проектах уже некуда. Если начинали с относительно с красивых зданий типа хоффмана и квартета по цене в районе 1 куе в центральных районах, а достроили до огромных синих стен типа жк галактика, тоже кстати чуть менее 1 куе :D . Поднимать стены на уг ну хз, им виднее. Но лично я бы с уверенностью смотрел переуступку, которая в сданных домах, ну например севена, такая же как и на котловане последней очереди.
hume
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:28

  airmax78 написав:После введения ВА все начисление прекращается: и по кредитам и по депозитам. Почему минимум 8 ярдов - потому что это максимальный (на самом деле в 90% случаев - реальный) дисконт при продаже фондом задолженности на аукционе до объединения долгов в пул.

не могу такое писать на форуме, написал в личку вам. Вы же понимаете что это тупой распил.
investorkiev
 
Повідомлень: 715
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:30

А давайте разберемся.

Есть ДЕРЖАВНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРБУД"
100% акций принадлежит государству.
Так же в ДПАТ Укрбуд входит 11 дочерних структур но там сплошные ДП учебно-курсовые комбинаты и проектные институты
https://www.ub.kiev.ua/novini.html


А есть ООО "Укрбуд Девелопмент". Основателем этой компании является "Верис Инвестмент ЛТД", что в офшорном государстве Белиз.
http://ub-d.com.ua/ru/pro-kompaniyu/


А теперь посмотрите кому вы деньги платили, и кто вас будет спасать если чё ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 04 вер, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34998
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3401 раз.
Подякували: 7315 раз.
 
Профіль
31
6
2
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:30

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:Да, но что Столица строит? Варшавские и осттатки Севена, где цены уже и так оверпрайсед?

Где их новые интересные проекты?


Есть новый интересный проект ЖК Диброва, на земле Варшавского и Столица в нем тоже как то учавствует, но как продавец почему-то не светится там.

Пятая очередь варшавского тоже строилась на земле варшавского, вместе с варшавским.Но застройщик Перфект групп, очередь до сих пор сдать не может. Стрёмно в современных реалиях такие вот ПА.
ПС
Интересно как с такой репутацией Стэнфорд строить будут на Барбюса?
hume
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:35

  investorkiev написав:https://youtu.be/7xICNUSt7rk

Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.


цена может упасть на метры, не будут добавлять кличкастым.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 22.12.16
Подякував: 107 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:38

  hume написав:
  Alex6 написав:
  investorkiev написав:Да, но что Столица строит? Варшавские и осттатки Севена, где цены уже и так оверпрайсед?

Где их новые интересные проекты?


Есть новый интересный проект ЖК Диброва, на земле Варшавского и Столица в нем тоже как то учавствует, но как продавец почему-то не светится там.

Пятая очередь варшавского тоже строилась на земле варшавского, вместе с варшавским.Но застройщик Перфект групп, очередь до сих пор сдать не может. Стрёмно в современных реалиях такие вот ПА.
ПС
Интересно как с такой репутацией Стэнфорд строить будут на Барбюса?



Перфект групп - то отдельная история, большие амбиции подбитые на взлете :mrgreen:

Но как бы там нибыло, их очередь в Варшавском официально сдана и люди получают право собственности. Единственная проблема - не запустили пока что постоянное водопостачання, вопрос ближайших недель. Но многие уже заканчивают ремонты там, водичку ведрами в лифтах возят :roll:
Alex6
 
Повідомлень: 591
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:40

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:https://youtu.be/7xICNUSt7rk

Хоть и Дубинский, но четко по теме КГС и Укрбуд.


цена может упасть на метры, не будут добавлять кличкастым.



цена на метры за висит от спроса а совсем не от апетитов застройщиков.
Alex6
 
Повідомлень: 591
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1615161616171618>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, jj1981ua і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1615, 1616, 1617
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16169 2551242
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 23:08
airmax78
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7329
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183076
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75509)
05.09.2019 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.